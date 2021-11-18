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美西港口加速消化貨櫃新招 加州提高卡車載重上限
美國加州暫時提高往來港口卡車的載重限制，以緩解供應鏈瓶頸，幫助加快消化堆在洛杉磯港與長堤港碼頭的貨櫃數量。
加州州長紐森在長堤港向新聞界簡報時宣布，由17日起，加州簽發臨時許可，將卡車載重上限提高到88,000磅（39,900公斤），高於原先的80,000磅。彈性放寬期限到明年6月30日止。
紐森說：「此措施或許不能立即紓解零售業前線供應吃緊狀況，但對於進入長堤港與洛杉磯港作業的運輸與貨櫃業者有重大助益。」
加州本地官員與聯邦主導的工作小組，一直合作力圖解決南加州港口的供應鏈危機。南加州港口是美國最大的港區，陸續已採行的其他措施包括：港口24小時運作、停靠碼頭過久的貨櫃船加收費用等。
紐森同時表示將為加州爭取更多的聯邦基建預算，資助改善加州港口設施。美國總統拜登本周所提的基建法案在國會通過，根據白宮說法，其中170億美元排定要投入港口基礎建設。
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