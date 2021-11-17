快訊

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

10月1日才保外就醫...孫道存今凌晨病逝 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對非裔輸台裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國台灣移民第二代吳弭16日就任麻州波士頓市長，成為第一位女性市長、第一位非白人市長。法新社
美國台灣移民第二代吳弭16日就任麻州波士頓市長，成為第一位女性市長、第一位非白人市長。法新社

美國台灣移民第二代吳弭（Michelle Wu）16日就任麻州波士頓市長，成為波士頓第一位女性市長與第一位非白人市長。但全國公共廣播電台（NPR）推送相關新聞時，內容簡介卻引述有人對非裔敗給亞裔感到「失望」的段落，在網路引發一陣撻伐，NPR最後刪除原推文、道歉與更新頭條。

根據《華盛頓觀察家》與網路截圖，NPR在發布報導的推文引述原文一個段落，指出「儘管許多人正把（吳弭就職）視為一個轉捩點而喝采，許多人視此更多的是一次失望，三位非裔候選人在選戰甚至無法匹敵」。

NPR的推文旋即引來批判，如曾爭取民主黨總統提名的楊安澤指「這個…不是篇好新聞」，自由評論作家霍頓（Drew Holden）譏諷「因為錯誤類型的女性少數族裔打贏波士頓市長選舉，NPR似乎正舉行批鬥大會」。佛州州長發言人普夏（Christina Pushaw）發推文稱，「我們都是美國人，身份認同政治是反美國的，撤資NPR」。

NPR最後刪除原推文，新的推文將報導標題與內容簡介改成更貼近原文的非裔活動分子與政治策士對選戰的感想和反思，同時在回文承認原推文造成傷害與致歉，「我們認識到自己並非總是第一次就把事情做對，我們之前的推文/標題歪曲這個故事。」。

波士頓 美國

延伸閱讀

台裔吳弭宣誓就職 成為波士頓首位女市長

中海軍軍力與美旗鼓相當？ 美媒打臉軍情局

陳宜萍／波士頓市長「台灣孩子」吳弭：移民家庭和職業媽媽身分的影響

MLB／「Z魔神」葛蘭基恐不再當太空人 美媒：他想去國聯

相關新聞

對非裔輸台裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

美國台灣移民第二代吳弭（Michelle Wu）16日就任麻州波士頓市長，成為波士頓第一位女性市長與第一位非白人市長。但...

美軍打造超級航艦進度落後 竟拆新艦裝備來拼湊

美軍斥資130億美元打造中的超級航空母艦福特號（USS Gerald R Ford），因為擔心趕不上明年開始運作的期限，...

新書爆料！美國會暴動後 龐培歐與米努勤曾想逼宮川普

美國國會1月6日發生的暴動震驚全球，現在有新書爆料，川普（Donald Trump）當時的財長米努勤（Steve Mnu...

比拜登更低…賀錦麗民調慘跌 學者：不只種族、性別因素

多項民調顯示拜登總統施政滿意度一跌再跌，副總統賀錦麗滿意度則比拜登更低；政治學者指出，探究賀錦麗民調表現為何不佳，不能侷...

落實基建法…拜登訪新罕州危橋 各州將獲撥款改善

美國總統拜登16日動身前往全國宣傳自己甫簽字生效的基礎設施建設案，首站來到新罕布夏州白雪皚皚又鏽蝕斑斑的鐵橋，17日則前往底...

拜登欲靠追稅彌補1.85兆美元法案財源 美國會預算處不認同

規模1.85兆美元的社會政策及對抗氣候變遷包裹法案經費來源，美國總統拜登承諾透過增強國稅局(IRS)追查逃漏稅的能力，便可為法案籌措預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。