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貨櫃滯留量銳減26% 美西港口暫緩每天開罰100美元

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美西兩大港口滯留碼頭的貨櫃數量大幅減少，港口管理當局暫緩對滯留貨櫃開罰。（路透）
美西兩大港口滯留碼頭的貨櫃數量大幅減少，港口管理當局暫緩對滯留貨櫃開罰。（路透）

美國最大港口洛杉磯港和長堤港將延後針對滯留碼頭的貨櫃，對海運承攬業者開徵滯留費，原因是滯留碼頭的貨櫃數量已經大幅減少26%。

美國洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）15日表示，原先在上個月宣布，洛杉磯港和長堤港要對滯留碼頭三天以上的每個貨櫃每日收費100美元的計畫暫緩執行，直到11月22日，因為兩大港口近幾周在清運進口貨櫃方面已有大幅改善。

兩大港口在聲明中表示，自從在10月25日配合白宮宣布將對滯留貨櫃開徵費用後，滯留碼頭的貨櫃數量已減少26%。這項計畫原定11月1日上路，但在11月15日前不會確定罰款金額。

長灘港執行董事柯戴洛（Mario Cordero）在聲明中表示：「顯然，人人都努力加速運貨行動，盡快減少塞船。」「延後這項收費能給予更多時間，並且持續聚焦我們所需要的結果。」

在宣布上述消息之際，南加州的海運瓶頸持續惡化，美西兩大港口上周末有創紀錄的83艘船等著進港，平均等待時間達到16.9天，較兩個月前的水準拉長一倍。

洛杉磯港發言人表示，目前還沒有對滯留貨櫃收取滯留費。兩大港口在聲明中表示，依據這項政策徵收到的費用將直接用於處理供應鏈問題。

洛杉磯 碼頭 美國

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