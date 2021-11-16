拜習視訊峰會今登場！美官員：重點為避免意外衝突

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平將於台灣時間16日進行視訊會議，預計兩人將討論美中之間迄今為止的許多「分歧」。法新社
美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平將於台灣時間16日進行視訊會議，預計兩人將討論美中之間迄今為止的許多「分歧」。法新社

美國總統拜登（Joe Biden）與中國大陸國家主席習近平將於台灣時間16日進行視訊會議，預計兩人將討論美中之間迄今為止的許多「分歧」。

「南華早報」報導，一名政府高級官員14日在峰會簡報會上表示「這次領導人會議對於管理兩國之間的『競爭』和『避免意外衝突』非常重要」。

此外，他還指出「儘管是線上進行，但這是拜登上任10個月以來兩國領導人的第一次面對面互動」，且預計將持續數個小時，這也將是迄今為止兩人最實質性的討論。

這名官員也補充說，拜登發起這次會議是為了「允許在『雙方都需要清楚了解彼此意圖的一些領域』進行對話」，且「我們不僅需要保持溝通渠道的暢通，還需要建立那些常識性的護欄，以避免誤判和誤解」。

這場峰會受到外界廣泛關注、以尋找美中關係的未來走向，此前雙方之間的敵意不僅包含與北京當局開始貿易戰的前川普政府，還包括在印太地區和美台接觸在內的領域升溫等議題。

中國外交部發言人趙立堅15日則表示「兩國關係處於關鍵時刻，習近平將與拜登就廣泛問題交換坦誠意見，我們希望美方能夠包容中國，管控分歧和敏感問題，堅持走相互尊重、和平接觸的道路」。

拜登 習近平 北京

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