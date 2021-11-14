老公小三竟是自己閨密 火爆對質影片引千萬人觀戰

老公小三竟然就是自己的閨密！美國有女網民在社交平台分享捉姦經歷，指早前察覺丈夫有古怪，遂在家中安裝攝影機，沒料發現丈夫的出軌對象竟然是其好心收留在家的閨密。她憤怒得跟閨密和丈夫當面對質，並拍攝下來公諸於世，影片至今已吸得過千萬人觀看。

住在美國密歇根州（Michigan）的女網民肖娜（Shauna）日前在TikTok（抖音國際版）分享影片，指近來感覺到丈夫有點不對勁，以為他跟以前的第3者翻撻，遂在家中裝設隱藏攝影機，結果發現影片中的小三正是自己認識了4年的閨密，「因為她需要地方住，我就讓她搬進來了」。肖娜打算先不跟他們說攝錄機的事，等2人下班回家再質問他們，並將影片播給他們看。此影片隨即引起網民關注，至今超過1300萬次觀看，大家都非常期待火爆對質的場面。

結果肖娜在2日後上傳1條新影片，只見她假裝跟閨密一起拍片，然後冷不防問「妳有沒有在我上班的時候跟我的男人上床？」，對方一聽面露錯愕的表情，肖娜只好再重複問題，閨密緊張地回應「我為什麼要跟你的男人上床？」。

肖娜見閨密沒有即時承認，遂大聲召喚丈夫進來，同樣拋下震撼性的問題：「你在我上班的時候跟我朋友上床？」丈夫聽完即大喊，「你們到底在說什麼」，肖娜因而氣得怒吼，「說得好像我沒看到影片一樣」。下秒她撲向閨密，丈夫亦衝過來阻止，3人扭作一團，然後鏡頭一黑並傳出連串碰撞聲，此段火爆影片亦破1100萬次觀看。肖娜事後表示，她最終沒有把偷情影片給他們看，「因為我們是打鬥收場」，而目前2人已經離開他們同住的房子。

其對質過程引起網上熱烈討論，有網民看得咬牙切齒，不禁留言道「永遠不要讓另一個女人和你的男人住在同一間房子」、「即使有多信任對方，都絕對不要讓『第三人』進家門」，有人亦指片主丈夫之前已曾出軌，索性跟他說「再見」罷了。

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文章授權轉載自《香港01》