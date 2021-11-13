川粉國會暴亂喊「吊死潘斯」 川普幫辯解：這是常識
美國廣播公司新聞（ABC News）記者卡爾（Jonathan Karl）12日在推特公布一段前總統川普的採訪錄音，進一步揭示他對國會暴亂事件及前副總統潘斯的想法，可聽到川普為當時高呼「吊死潘斯」（Hang Mike Pence）的川粉辯護，還稱「這是常識」。
今日美國報報導，卡爾為撰寫新書《背叛：川普秀最終幕》（Betrayal: The Final Act of the Trump Show）採訪川普本人。根據錄音檔與逐字稿，卡爾當時詢問川普，在鐵桿川粉硬闖國會期間擔不擔心潘斯跟他的安危時，川普答稱「沒有」，指他以為潘斯被保護得很好，還稱我聽過他狀況很好，「沒擔心過，因為，呃，我聽過他狀況非常好。但、但…不，我覺得…」。
卡爾接著表示，「因為你聽到那些喊叫聲，那太可怕了。我的意思是，你曉得的，那些…」。川普則回應，「他本來可以－嗯，人民非常生氣」。
當卡爾特別點出他們在喊「吊死潘斯」時，川普再度提出沒有根據的選務詐欺說法，「因為這是－這是常識，強（卡爾），這是你原本應該保護的常識啊。你怎麼能…要是你明知道選舉是騙人的，對吧…你怎麼能傳達一個騙人的選舉給國會？」
據報導，一位名為伊士曼（John Eastman）的保守派律師與前教授曾提出一分備忘錄，概述副總統可能拒絕關鍵州的總統選舉人集體名單（Slates of Electors），從而將選舉扔回聯邦眾議院，讓共和黨佔多數的州代表團將勝利交給川普。潘斯斟酌過備忘錄，隨後在前副總統奎爾（Dan Quayle）在內的其他人建議下，將伊士曼的建言駁回。
When I interviewed Trump for "Betrayal" and asked him about his supporters chanting "Hang Mike Pence", he didn't condemn them, he defended them. Here's a clip from the interview. More audio from the genuinely shocking interview will air Sunday on @ThisWeekABC pic.twitter.com/MlnhTgw8Cu— Jonathan Karl (@jonkarl) November 12, 2021
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