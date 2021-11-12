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影／美式行車糾紛 見對方亮武士刀、這位駕駛抄步槍

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國奧勒岡州波特蘭日前上演一場「路怒」行車糾紛事件，一名駕駛揮舞著似乎是武士刀的刀械，另一名駕駛則先冷靜地要求對方離開，隨後則從後車廂抄出一把步槍和彈夾，錄影者則嚇到趕緊收起手機離開。畫面翻攝：MAILONLINE
美國奧勒岡州波特蘭日前上演一場「路怒」行車糾紛事件，一名駕駛揮舞著似乎是武士刀的刀械，另一名駕駛則先冷靜地要求對方離開，隨後則從後車廂抄出一把步槍和彈夾，錄影者則嚇到趕緊收起手機離開。畫面翻攝：MAILONLINE

美國奧勒岡州波特蘭日前上演一場「路怒」（Road Rage）行車糾紛事件，卻見到一名駕駛揮舞著似乎是武士刀的刀械，另一名駕駛則先冷靜地要求對方離開，隨後則從後車廂抄出一把步槍和彈夾，錄影者則嚇到趕緊收起手機離開。

根據推特用戶「SirThaFella」7日發布的影片，一名戴著棒球帽與眼鏡、身穿黑色上衣與刷破牛仔褲（Ripped Jean）的男子握著狀似武士刀的刀械，氣勢洶洶地逼近另一名剛下車、身穿格紋襯衫與牛仔褲的駕駛，先跟對方爆發短暫口角，接著就擺出準備揮刀砍人的模樣。

然而，穿著格紋襯衫的駕駛一直臨危不亂。影像一開始就可看到他先打開後車廂，接著才跟拿著刀械的男子理論，隨後更直接要求對方離開。當手持刀械的男子回到自己的車時，鏡頭就拍到穿著格紋襯衫的駕駛從後車廂抄出一把步槍跟彈夾，讓錄影者趕緊收起手機，隨後就開車離去。

據網友在Reddit論壇的推測，穿著格紋襯衫的駕駛取出的步槍可能是一把AK-15。有網友留言表示，「他研究過刀刃…直到他遇見子彈」，另一位網友則表示，「現在我想看一部名為『刀刃與子彈』的電影。還有一位網友中肯地表示，「如果你拿把刀攻擊某人，而他沒有退縮的話，你已經輸了」。

福斯新聞指出，這起行車糾紛結果不明，但似乎沒有上升到刑事調查。波特蘭警局告訴記者，員警並沒有任何此類事件歸檔的紀錄。

車廂 牛仔褲

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