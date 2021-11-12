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封堵華為、中興設備 拜登簽署《安全設備法案》

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圖／德國之聲中文網
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根據路透社，美國總統拜周四（11月11日）簽署了一項法案，進一步阻止華為和中興通訊等被美國政府視為安全威脅的中國公司獲得美國監管機構頒發的新設備許可證。

《安全設備法案》(Secure Equipment Act)是美國政府為打擊中國電信和科技公司所做出的最新動作。該法案將正式要求聯邦通信委員會(FCC)不可再審查或批准任何對國家安全構成風險的設備所提出的授權申請。

美國參議院10月28日時一致表決通過了該法案。本月稍早時，眾議院也已經以420比4的投票結果通過該法案。《南華早報》報導，此舉表明了美國國會的整個政治光譜，都對中國政府和中國的科技巨頭公司抱有強烈的不信任感。

《安全設備法案》在參議院是由佛羅裡達州共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）和馬薩諸塞州民主黨參議員馬基（Ed Markey）主導修法；在眾議院則是由路易斯安那州共和黨眾議員史卡利斯（Steve Scalise）和加州民主黨眾議員艾許（Anna Eshoo）領導。

史卡利斯上周曾表示，美國國內仍有很多華為和中興的設備，「許多美國人的數據都還在這些網絡上面運行」。

對於該法案通過一事，FCC主席卡爾(Brendan Carr)則說，自2018年以來，FCC已經批准了3000多份華為的申請。卡爾說，這項法律「將有助於確保華為和中興等公司的不安全設備不會再被安裝進入美國的通信網絡」。

美欲根除華為及中興

今年3月，FCC根據一條旨在保護美國通信網絡的2019年法律，認定5家中國公司對國家安全構成威脅。這5間公司分別為華為、中興、海能達、海康威視和大華股份。6月時，FCC經投票表決後，一致認同要禁止這些中國公司向美國電信網絡提供設備。

北京在當時提出了嚴正反對。中國外交部發言人趙立堅說，「美國在沒有任何證據的情況下，仍繼續濫用國家安全和國家權力打壓中國企業。」

此外，FCC也在去年12月通過規定，要求擁有中興或華為設備的運營商「拆掉並更換 」這些設備。他們在7月時一致表決通過了一項19億美元的計劃，要補償美國鄉村電信運營商更換華為和中興設備的費用。

FCC去年9月時估計，將華為和中興的設備從網絡中移除和替換，將耗費18.37億美元。

（路透社、南華早報）

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