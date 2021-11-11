擋1月6日文件移交敗訴 網指「這句話」最可能激怒川普

美國華府聯邦地方法院的裘特康（Tanya Chutkan）法官9日裁定，駁回前總統川普要求阻止調查1月6日國會暴亂事件的聯邦眾議院特別委員會取得重要文件。眼尖的反川網友很快就發現，裘特康法官在判決書寫的一句話最有可能激怒川普。

赫芬頓郵報報導，川普宣稱他有行政特權，試圖提告阻撓眾議院特別委員會取得數百頁的檔案。裘特康法官否定此一論點，並在判決書寫道，「總統不是國王，而原告不是總統」。

川普一直強烈否認自己在2020年大選敗戰，據報多達四分之三的共和黨選民更擁抱他聲稱「2020年欺詐總統大選」此一「大謊言」（Big Lie），反川網友開心地引用裘特康法官寫下的「總統不是國王，而原告不是總統」一句，直稱「這一段落肯定有傷」、另一位網友指出，「如果有過一分聲明量身訂做要激怒川普的話，這就是了」。

一位網友寫道，「這是埋葬川普提告的句子，他是敗選的輸家，不再有總統大位職務的權力，拜登是總統，拜登現在有這權力，想開點」。

裘特康法官指出，「基本上，這是一個一位前任與現任總統之間的爭議。而聯邦最高法院已經清楚表明，在這種情況下，現任者的觀點被賦予更大的份量」。