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遭獄警打到癱瘓趴牢房沒人理 21歲性犯罪者獲賠4億8千萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
性犯罪者遭獄警打到癱瘓，獲賠1750萬。圖／取自cbsnews
性犯罪者遭獄警打到癱瘓，獲賠1750萬。圖／取自cbsnews

美國俄亥俄州21歲兒童性犯罪者弗萊徹（Seth Fletcher）去年在獄警脫衣搜查時遭「虐待和惡意暴力相向」，他被按倒在地時脊髓損傷，最後因癱瘓獲賠1750萬美元（約合新台幣4億8千萬元）。

當時獄警諾克斯（Dustin Knox）和科伊（Christopher Coy）在弗萊徹身上發現了一根香煙，懷疑其中含有毒品。他們為弗萊徹戴上手銬，並在下午6點後送他進隔離牢房。科伊將弗萊徹重摔地上，讓他遭受嚴重的脊髓損傷。

弗萊徹自陳當下無法感覺或移動腿，獄警卻沒有理會他的傷勢，繼續抬著他到牢房多次將他的臉重摔地面。他向獄警諾和醫護人員求助但無人理會，甚至他跟獄警要水喝時，他們還將水直接倒在他的臉上。他就這樣在牢房裡無法動彈躺了整整一晚，直到隔天早上9點49分，心理學家來訪才送他就醫。

一名獄警奧斯本（Garrett Osbon）因弗萊徹的訴訟辭去職務，他還在社群平台吹噓此事表示：「被我打斷鼻子的那個傢伙現在脖子斷掉、癱瘓了，據說他的臉現在看起來像被水泥壓過。很開心我參與讓他癱瘓的過程，太爆笑了。」弗萊徹事後胸部以下癱瘓，現在只能以輪椅代步。

弗萊徹的律師在與俄亥俄州達成和解後，在11月1日聲明中宣布了創紀錄的1750萬美元賠償金額。

弗萊徹18歲時因涉及未成年人的性犯罪而被判2年徒刑，該罪行包括弗萊徹16歲女友自願錄製的影像，刑期還剩2個月。弗萊徹目前住在一家療養院，他的母親透露未來會使用和解金改造住家成無障礙空間，好讓她能在家照顧兒子。

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