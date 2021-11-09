劍指「一帶一路」 美將啟動「重建更好世界」倡議

一位美國高階官員周一（11月8日）表示，拜登政府預計在明年1月開始對全球5至10個大型基礎建設項目進行投資，作為七國集團（G7）對抗中國「一帶一路」倡議的「重建更好世界」（Build Back Better World, B3W）計劃的一部分。

B3W的名稱來自美國總統拜登的競選口號，是由世界上最富有的民主國家的領導人在今年6月的七國集團峰會上發起。 該計劃旨在抗衡中國的「一帶一路」倡議，並將為具備較高勞動標准的項目提供資金、關注氣候因素，並幫助女性企業家等弱勢群體。

該名美國官員向路透社表示，B3W預計在2035年前為開發中國家提供40兆美元的基礎建設投資，且美國也將向發展中國家提供「全方位」的美國金融工具，包括股權、貸款擔保、政治保險、贈款和技術專長，以關注氣候、衛生、數字技術和性別平等等議題。

該官員說，由美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）率領的美國代表團上周訪問了西非的塞內加爾和加納，並確定了至少10個有潛力的開發項目。9月時他們也已拜訪了中南美洲的哥倫比亞、厄瓜多爾和巴拿馬，並計劃在年底之前再前往亞洲。

路透社報道，塞內加爾和加納的政府官員對美國表示歡迎，並稱美國與中國不同，不會要求簽訂保密協議或可能導致日後扣押其港口或機場的抵押協議。

美國與兩國官員討論的合作項目包括在塞內加爾為西非建立一個疫苗制造中心、加強可再生能源供應、促進對女性創業家的貸款，以及縮小數字鴻溝。

這位官員表示，透過這些項目，美國希望能證明「重建更美好的世界」概念的可行性，同時也能讓參與國更容易去評估融資計劃的成效。

歐盟、英國也發起倡議

在歐洲，歐盟與英國也發起了類似的計劃來進行全球基礎建設的投資。9月時，歐盟委員會主席馮德萊恩在發表年度咨文時提出「全球門戶」（Global Gateway）倡議，表示歐盟希望藉此與世界各國建立「全球門戶伙伴關系」。

馮德萊恩說，歐盟希望把「全球門戶」變成一個全世界可信賴的品牌，並對高質量的基礎設施自行投資，將世界各地的商品、人員和服務連接起來。歐盟預計在明年2月的地區峰會上與非洲國家就此計劃展開討論。

而在聯合國氣候變化大會（COP26）上，英國首相約翰遜也提出了30億英鎊（約40.5億美元）的「清潔綠色倡議」(Clean Green Initiative)，打算幫助開發中國家推行綠色技術和永續基礎建設。

11月3日，在COP26會議期間，拜登、馮德萊恩與約翰遜也一同參與了一場「重建更好世界」的全球基建倡議會議。席間，約翰遜提到英國正在為越南的可再生能源投資綠色債券，並投資布基納法索、巴基斯坦、尼泊爾和乍得的太陽能發電項目。

馮德萊恩則表示，歐盟的「全球門戶」倡議與和「重建更好世界」倡議以及「清潔綠色」倡議不僅是互補的，而且是相輔相成的，且其規模將擴展到全球，從非洲到拉丁美洲再到印太地區，是「21世紀各國合作的積極願景」。

對於美國提出的B3W倡議，中國《澎湃新聞》7月時引述中國社會科學院美國研究所助理研究員楊楠表示，B3W倡議所獲得的資金將以人權、氣候變化、腐敗程度和國內法律法規等作為附加條件。

楊楠說：「美國憑什麼自信地認為，中低收入國家會選擇放棄流程簡化且無條件附加的『一帶一路』倡議，而選擇會影響其內政、具有『入侵性』前提條件的融資計劃進行合作？」他認為B3W是「美西方要在全球基礎設施建設領域同中國競爭的明確信號」，而雙方將有一場持久的布局和投入之戰。

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