SpaceX「龍飛船」廁所漏尿 太空人只能這樣「就地解決」
美國的太空探索科技公司（SpaceX）旗下奮進號太空船（Crew Dragon Endeavour）發生機艙地板下尿液到處流的問題。美國太空總署（NASA）稱，乘坐它回來地球的Crew-2任務4名太空人，將不使用太空船內的廁所。
NASA商業載人任務經理Steve Stitch在10月29日稱，無意讓Crew-2四名太空人使用太空船內的廁所。他們需使用太空尿布解決。
太空人在升空、着陸或太空漫步時都會用上太空尿布，使用它不是什麼問題。
奮進號漏尿的問題在9月進行名為靈感4號（Inspiration4）的任務後變得明顯。那次是SpaceX首次商業載人任務——執行任務的4名太空人都不是專業太空人。
另一方面，原擬飛往太空站的耐力號太空船（Crew Dragon Endurance）因天氣問題，由起程日期由10月31日，延至11月6日至8日、不會早於台灣時間6日早上11時36分進行。耐力號運載參加Crew-3任務的太空人。
Crew-3任務是SpaceX在與NASA的商業太空人安排下的第三次任務，旨在將NASA太空人Raja Chari、Thomas Marshburn和Kayla Barron，以及歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）太空人Matthias Maurer送到國際太空站。
耐力號是全新的，而奮進號太空船是較舊的，以及已在進行它第二次飛入任務。
內幕（INSIDER）網站10月27日引述SpaceX一些代表稱，奮進號的問題是一條用來輸送尿液的管在大空船地板下方鬆脫了，尿液濺到一個風扇上。那風扇是用來製造廁所的吸力，在無重狀態下將廢物抽向所需的方向。上述問題導致隱藏隔間內到處都有尿。不過這個情況不會影響艙內的太空人。他們不會發現這個問題。
延伸閱讀：
SpaceX平民太空團成功令報名人數大增 將建更大的載客星際飛船
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言