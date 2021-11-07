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SpaceX「龍飛船」廁所漏尿 太空人只能這樣「就地解決」

香港01 / 文． 許懿安
美國太空總署（NASA）稱，乘坐它回來地球的Crew-2任務4名太空人，將不使用太空船內的廁所。圖／路透社
美國太空總署（NASA）稱，乘坐它回來地球的Crew-2任務4名太空人，將不使用太空船內的廁所。圖／路透社

美國的太空探索科技公司（SpaceX）旗下奮進號太空船（Crew Dragon Endeavour）發生機艙地板下尿液到處流的問題。美國太空總署（NASA）稱，乘坐它回來地球的Crew-2任務4名太空人，將不使用太空船內的廁所。

NASA商業載人任務經理Steve Stitch在10月29日稱，無意讓Crew-2四名太空人使用太空船內的廁所。他們需使用太空尿布解決。

太空人在升空、着陸或太空漫步時都會用上太空尿布，使用它不是什麼問題。

奮進號漏尿的問題在9月進行名為靈感4號（Inspiration4）的任務後變得明顯。那次是SpaceX首次商業載人任務——執行任務的4名太空人都不是專業太空人。

9月15日，美國佛羅里達州卡納維爾角，SpaceX獵鷹9號火箭於甘迺迪太空中心發射升空。圖片以長間時曝光拍攝。圖／路透社
9月15日，美國佛羅里達州卡納維爾角，SpaceX獵鷹9號火箭於甘迺迪太空中心發射升空。圖片以長間時曝光拍攝。圖／路透社

另一方面，原擬飛往太空站的耐力號太空船（Crew Dragon Endurance）因天氣問題，由起程日期由10月31日，延至11月6日至8日、不會早於台灣時間6日早上11時36分進行。耐力號運載參加Crew-3任務的太空人。

Crew-3任務是SpaceX在與NASA的商業太空人安排下的第三次任務，旨在將NASA太空人Raja Chari、Thomas Marshburn和Kayla Barron，以及歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）太空人Matthias Maurer送到國際太空站。

耐力號是全新的，而奮進號太空船是較舊的，以及已在進行它第二次飛入任務。

太空人可以用設備中的漏斗和管道收集尿液，對準後發射，吸力會將它們吸入水箱。圖／YouTube@NASA Johnson
太空人可以用設備中的漏斗和管道收集尿液，對準後發射，吸力會將它們吸入水箱。圖／YouTube@NASA Johnson

有史以來最貴的馬桶出現了，它現在在天上。就在早前，一艘搭載了4噸物資的火箭飛向了國際太空站，而其中就攜帶了NASA新一代的太空馬桶—— 「通用廢物管理系統」（UWMS）。新馬桶的價值昂貴，NASA為它投入了2300萬美元，也就是超過6.4億台幣。圖／NASA
有史以來最貴的馬桶出現了，它現在在天上。就在早前，一艘搭載了4噸物資的火箭飛向了國際太空站，而其中就攜帶了NASA新一代的太空馬桶—— 「通用廢物管理系統」（UWMS）。新馬桶的價值昂貴，NASA為它投入了2300萬美元，也就是超過6.4億台幣。圖／NASA

內幕（INSIDER）網站10月27日引述SpaceX一些代表稱，奮進號的問題是一條用來輸送尿液的管在大空船地板下方鬆脫了，尿液濺到一個風扇上。那風扇是用來製造廁所的吸力，在無重狀態下將廢物抽向所需的方向。上述問題導致隱藏隔間內到處都有尿。不過這個情況不會影響艙內的太空人。他們不會發現這個問題。

延伸閱讀：

SpaceX火箭尷尬故障　廁所有問題　機艙地板下尿液到處流

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文章授權轉載自《香港01》

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