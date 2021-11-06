嗆「我是金髮白人」參加國會暴亂免坐牢 法官賞她60天牢飯

美國司法機關針對1月6日國會暴亂事件的調查、起訴與審判現仍持續進行中，德州房地產經紀人萊恩（Jenna Ryan）曾在推特放話自己身為「金髮白人」，「絕對不會」因為硬闖國會山莊而坐牢，但一位聯邦法官認為萊恩清楚知道自己當時正在做什麼，決定判處她有期徒刑60天。

WUSA9與新聞周刊5日報導，50歲的萊恩與多位友人乘私人飛機從德州飛到華府，參加前總統川普於1月6日舉行的「停止竊取」（Stop the Steal）造勢大會，並跟著其他暴亂群眾進入國會山莊，隨後在人群的前方直播鼓勵衝擊，還站在一扇玻璃被砸碎的窗戶旁，比出勝利手勢拍照。

萊恩回到德州之後，接受多次媒體訪問，自稱感覺「像一位烈士」，描述自己出現在國會山莊是「高尚行為」，在社群媒體多次貼文講述她在國會暴亂的角色，「我該為我的所作所為獲頒一枚勳章」，更跟網友囂張地嗆聲，「抱歉齁，我絕對不會去坐牢，我有金髮、白皮膚、一份了不起的工作與了不起的未來，我不會去坐牢」，「抱歉要澆你們這群黑特一頭冷水，我沒做錯什麼」。

據報導，萊恩承認「於國會山莊遊行、示威或糾察」有罪，被判服刑60天，但她在推特仍嘴硬地表示，自己並不是因為直播發言內容或拍照坐牢，而是法官要藉著她的高知名度殺雞儆猴，「我只是要向正打電話與發簡訊給我的所有人發一個綜合聲明，你們贏了！！！我要進牢房了，所以你們不需要再聯繫我了，開香檳後慶祝吧，但就別來煩我，謝了」