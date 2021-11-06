嗆「我是金髮白人」參加國會暴亂免坐牢 法官賞她60天牢飯
美國司法機關針對1月6日國會暴亂事件的調查、起訴與審判現仍持續進行中，德州房地產經紀人萊恩（Jenna Ryan）曾在推特放話自己身為「金髮白人」，「絕對不會」因為硬闖國會山莊而坐牢，但一位聯邦法官認為萊恩清楚知道自己當時正在做什麼，決定判處她有期徒刑60天。
WUSA9與新聞周刊5日報導，50歲的萊恩與多位友人乘私人飛機從德州飛到華府，參加前總統川普於1月6日舉行的「停止竊取」（Stop the Steal）造勢大會，並跟著其他暴亂群眾進入國會山莊，隨後在人群的前方直播鼓勵衝擊，還站在一扇玻璃被砸碎的窗戶旁，比出勝利手勢拍照。
萊恩回到德州之後，接受多次媒體訪問，自稱感覺「像一位烈士」，描述自己出現在國會山莊是「高尚行為」，在社群媒體多次貼文講述她在國會暴亂的角色，「我該為我的所作所為獲頒一枚勳章」，更跟網友囂張地嗆聲，「抱歉齁，我絕對不會去坐牢，我有金髮、白皮膚、一份了不起的工作與了不起的未來，我不會去坐牢」，「抱歉要澆你們這群黑特一頭冷水，我沒做錯什麼」。
據報導，萊恩承認「於國會山莊遊行、示威或糾察」有罪，被判服刑60天，但她在推特仍嘴硬地表示，自己並不是因為直播發言內容或拍照坐牢，而是法官要藉著她的高知名度殺雞儆猴，「我只是要向正打電話與發簡訊給我的所有人發一個綜合聲明，你們贏了！！！我要進牢房了，所以你們不需要再聯繫我了，開香檳後慶祝吧，但就別來煩我，謝了」
"You suggested antifa was somehow involved. And perhaps most famously, you said that because you had blonde hair and white skin, you wouldn't be going to jail," Judge Cooper says. Jenna Ryan says she was responding to someone else on social media. pic.twitter.com/A3NdvRMMsN— Jordan Fischer (@JordanOnRecord) November 4, 2021
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