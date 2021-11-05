藍源興訟遭駁回 NASA持續與SpaceX合作

貝佐斯的航太公司藍源控告美國政府，因為NASA決定選擇與藍源的競爭對手、億萬富豪馬斯克的SpaceX簽下29億美元的月球登陸艇合約，但這項訴訟今天遭聯邦法官駁回。

華盛頓美國聯邦權利申訴法院（U.S. Court ofFederal Claims in Washington）法官赫特林（RichardHertling）批准政府動議，駁回藍源8月16日提出的訴訟。赫特林解釋做出這個判決的原因，和此案其他的諸多文件一樣，都被暫時封存起來，等候本月召開修訂會議。

亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯（JeffBezos）成立的藍源（Blue Origin）公司對判決感到失望。貝佐斯在推特（Twitter）上寫說：「這不是我們所期待的判決，但我們尊重法院的判決；我們也預祝美國國家航空暨太空總署（NASA）和太空探索科技公司（SpaceX）的合約圓滿成功。」

NASA今天表示，他們將就月球登陸艇合約「儘快恢復與SpaceX的合作」。NASA並強調，他們「持續與多家美國公司合作，以加強載人到月球表面的競爭力，並為商業化做好準備」。

美國國會稽核處（Government Accountability Office,GAO）7月支持NASA選擇單一月球登陸艇供應商的決定，駁回了藍源的抗議。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）領導的SpaceX，在訴訟開始不久後，就成為參加訴訟人，加入訴訟中。

NASA在阿提米絲（Artemis）計畫中，審視能載太空人到月球表面太空船的提案，希望繼1972年後再度將人送上月球。

NASA今天表示「各家公司都有機會與NASA合作，因為NASA的阿提米絲計畫是要建立長期科研點，其中包括2022年呼籲美國企業提供載人上月球的服務。」