供台一年20億美元「軍事資金」 美共和黨六參議員提案《台灣威懾法》

美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍副主席里契（Jim Risch）4日率領另外5位參議員，提出《台灣威懾法》（Taiwan Deterrence Act）草案，旨在「增強跨台海威攝與鞏固台灣防禦中國侵略和脅迫的能力」。

根據新聞稿，《台灣威懾法》提案者為里契、克雷波（Mike Crapo）、柯寧（John Cornyn）、海格提（Bill Hagerty）、羅姆尼（Mitt Romney）與盧比歐（MarcoRubio），清一色為共和黨籍。

里契在新聞稿指出，「台灣的防務對整個印太地區的未來和平與安全至關重要。這項立法授權對台灣一年20億美元的『外國軍事融資』（Foreign Military Financing），但不是一張空白支票，這筆資金取決於台灣承諾進一步推進蔡英文總統支持的建立可靠防禦倡議」。

里契表示，「我期待跟我在國會的同僚、行政部門與台灣就我們在印太共享的切身利益合作」。

里契等參議員提出的《台灣威懾法》授權對台灣一年20億美元的「外國軍事融資」，以台灣達到一定前提為條件；修訂《武器出口管制法》（Arms Export Control Act），以更適當促進對台轉移武器；要求每年評估台灣推動的對中國可靠防務戰略。

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