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川普政策拆散移民家庭一人賠1250萬元？拜登：垃圾新聞
華爾街日報10月28日披露，美國政府考慮賠償因川普政府「零容忍」政策而在美墨邊境被拆散的移民家庭每人約45萬美元（折合約1254萬台幣），但拜登總統3日親口闢謠，稱這是一篇「垃圾」新聞。
據白宮發布的逐字稿，拜登在白宮舉行記者會時，福斯新聞特派記者杜西（Peter Doocy）就此事向拜登提問，「您覺得此事可能激勵更多人非法過來嗎？」
對此，拜登答稱，「如果你們繼續發出這種垃圾的話，是的。但這不是真的」。杜西立刻追問，「所以，這是一篇垃圾報導？」，拜豋再度答稱，「是的」。
拜登隨後強調，不會發生一人賠45萬美元的事情。但CNN也指出，拜登沒有詳細交代任何可能的金錢和解。
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