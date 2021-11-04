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卡車司機打敗政壇老鳥當選新州參議員 只花153美元

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
新澤西州參議會共和黨州參議員候選人德爾，打敗現任議長史威尼。（取自德爾推特）
新澤西州參議會共和黨州參議員候選人德爾，打敗現任議長史威尼。（取自德爾推特）

美國2日舉行多場州長、市長等地方選舉，不斷上演驚奇。新澤西州參議會共和黨州參議員候選人、商用卡車司機德爾打敗尋求連任的民主黨籍議長史威尼，而德爾只花了153美元（約台幣4260元）在選舉上。

德爾的當選為新州參議院投下震撼彈，議長人選將引發新的政治角力。

根據已開出的逾99%選票，德爾（Edward Durr）領先史威尼約2200多票。德爾投入的選舉費用，只有印製傳單在選區發放，以及買了一些甜甜圈和飲料。

德爾在推特帳號的自我介紹寫著，他是「藍領、基督徒及保守派」，一直住在新澤西州，有三個孩子，已當祖父。他言簡意賅表示：「我並非尋求權力或名氣，只希望為民眾發聲。」他主張低稅負及透明政府。

史威尼（Steve Sweeney）自2010年以來擔任新州參議院議長，是該州最有影響力的政客之一。

共和黨

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