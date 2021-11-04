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墨菲險勝守住紐澤西州！民主黨州長44年來首度連任成功

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國紐澤西州州長選舉於當地時間2日進行投票，現任州長墨菲雖然一度落後，但最終仍以微差距擊敗共和黨候選人西塔瑞利、成功連任。路透
美國紐澤西州州長選舉於當地時間2日進行投票，現任州長墨菲雖然一度落後，但最終仍以微差距擊敗共和黨候選人西塔瑞利、成功連任。路透

美國紐澤西州州長選舉於當地時間2日進行投票，現任州長墨菲（Phil Murphy）雖然一度落後，但最終仍以微差距擊敗共和黨候選人西塔瑞利（Jack Ciattarelli）、成功連任。

美聯社報導，現年64歲的墨菲是44年來首位在紐澤西州贏得連任的民主黨州長。在第一任期內，墨菲實現競選時給出的多數承諾，包括對富有人士徵收新稅、更嚴格的槍枝限制、更高的最低工資和帶薪病假等，他還頒布諸多應對新冠疫情的強硬限制，包括在學校戴口罩等。

墨菲選前普遍被看好能輕易連任，但現年59歲的西塔瑞利在開票過程中一度領先墨菲，直到最後才落敗。西塔瑞利大部分競選活動集中批判該州的高稅收，同時指責富有的墨菲與選民「脫節」，他還批評墨菲要求戴口罩。

近年來，紐澤西州一直在穩步靠向民主黨，2020年更贏得該州12個美國眾議院席位中的10個。不過針對此次選戰雙方十分接近的票數，西塔瑞利競選發言人表示「可能會尋求重新計票的任何合法途徑」。同時紐澤西的這場苦戰以及先前共和黨在維吉尼亞州州長競選中的勝利，都給民主黨在明年的國會選舉中帶來更多不確定性。

民主黨 口罩

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