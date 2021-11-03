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克魯曼評馬斯克反富豪稅：財大勢大卻小裡小器

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

全球首富馬斯克（Elon Musk）最近推文，反對民主黨為籌錢支應2兆美元「重建美好」支出計畫而提議課徵「富豪稅」，他表示打算把錢用來「送人類上火星，保存意識之光」。

針對此事，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼3日在紐約時報發表評論，諷刺馬斯克眼光只聚焦於殖民火星這種「重大的事」、反對自己像凡夫俗子般被課稅，不屑於把錢交給愚昧官僚浪費在凡俗計畫，卻忘了當初正是政府紓困扶了特斯拉一把。

克魯曼還批評，超級富豪似乎比平常人「小器」——畢竟他們負擔得起。他懷疑像馬斯克這樣的人，言行舉止似乎受「缺乏安全感的自我」驅使，希望全世界承認他們偉大無比，天曉得假如他們以為自己成為別人笑柄時，會做出什麼事來？

克魯曼指出，億萬富豪小裡小器，卻又財大勢大，銀彈賦予他們龐大的政治勢力，足以封殺民主黨藉課徵富豪稅支應社會支出的計畫。「結果是：到頭來，所有人都得為他們的不安全感付出沉重代價。」

馬斯克 民主黨

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