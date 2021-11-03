民主黨受打擊！共和黨候選人成功逆轉 贏下維吉尼亞州

據美媒報導，共和黨候選人楊京（Glenn Youngkin）將贏得周二（11月2日）投票的維吉尼亞州州長競選。

截至到目前的統計，這位54歲的政治新人擊敗前任州長麥克利夫（Terry McAuliffe）。麥克利夫在2014年至2018年期間擔任該州州長。

報導稱，當地時間午夜後不久，統計選票數量已超過95%，楊京在這場勢均力敵的比賽中領先麥克利夫2.7個百分點。

這一結果給總統拜登的民主黨造成打擊。到明年的中期選舉之前，民主黨對國會的控制權已經很小。

「我們將共同改變這個聯邦州的軌跡」，楊京在華盛頓以西約25英裡的小鎮尚蒂伊 （Chantilly）的一個酒店宴會廳對歡呼的支持者說。

分析人士認為，楊京獲勝的關鍵之一是對郊區共和黨人的動員，同時和在維吉尼亞州普遍不受歡迎的前總統川普保持距離。此外，他還成功地利用了保守派對公立學校向左轉的擔憂，沒有疏遠溫和的選民。

楊京承諾將立即改善學校條件。他說：「沒有時間可以浪費。我們的孩子不能再等下去了。我們按照真正的人民的、而不是政府的議程工作。」

紐約和波士頓選出新市長

美國兩大城市紐約和波士頓也在周二舉行了關鍵的選舉。在紐約市，前警察局長、民主黨人亞當斯（Eric Adams）輕鬆地戰勝了共和黨人希爾瓦（Curtis Silwa），成為紐約歷史上第二位黑人市長。

亞當斯向進步主義者聚集的曼哈頓和布魯克林之外的溫和派民主黨選民伸出了橄欖枝，並在辯論中拒絕進行像對手那樣的「小丑行為」和人身攻擊。

波士頓創造了歷史記錄，台灣移民第二代、市議員吳弭（Michelle Wu）贏得選舉，成為該市當選的第一位女性和亞裔市長。

吳弭說：「我們已經準備好，讓波士頓人人共享。」儘管馬薩諸塞州被稱為自由主義的堡壘，但波士頓存在美國最嚴重的不平等現象和學校隔離問題。

吳弭將接替代理市長詹尼(Kim Janey)。今年3月，前市長沃什（Martin Walsh）離職並出任美國勞工部長，議會議長詹尼宣誓就任代理市長，是波士頓第一位擔任此職的非裔女性。

（美聯社、法新社、路透社）

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