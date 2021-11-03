「反川普」失效！CNN預測共和黨楊京當選維吉尼亞州長

美國維吉尼亞州與紐澤西州2日舉行州長選舉，其中以維吉尼亞州長改選最受注目，被視為拜登總統表現的第一場實質公投。根據CNN預測，共和黨籍的凱雷集團前共同執行長楊京（Glenn Youngkin）將打敗民主黨籍前州長麥克利夫（Terry McAuliffe）、當選新任維吉尼亞州長。

維吉尼亞過去是搖擺州，近年日益傾向民主黨，共和黨候選人已超過10年未能贏得州長選舉。2020年總統大選時，拜登總統更在維州勝過川普前總統達10個百分點。

維吉尼亞州憲規定州長不得連任，身為政治素人的楊京主打治安、經濟和教育相關政策，雖然接受川普前總統的背書力挺，卻一直跟他保持距離。麥克利夫則以墮胎權與選舉改革等為重點，同時逮到機會就把楊京跟不受維州歡迎的川普綁在一起。

不過，麥克利夫在辯論一席「我不覺得家長應該告訴學校需要教些什麼」的言論，不僅引來楊京陣營窮追猛打，隨後更失去一開始的領先優勢，投票前夕的最終平均民調則落後楊京約1%左右。根據目前開出的近95%票數，楊京領先麥克利夫約3%，但麥克利夫還沒有承認敗選。

據報導，同為共和黨籍的維吉尼亞州副州長候選人席爾斯（Winsome Sears）與州檢察長候選人米亞雷斯（Jason Miyares）目前都暫時領先對手，比率分別為2%上下。如果兩人都當選，將分別成為維州第一位當選州級公職的非裔女性與第一位拉丁裔檢察長。

向來是民主黨重鎮的紐澤西州同日舉行州長選舉，現任州長（Phil Murphy）墨菲事前被看好成為1977年後首位成功連任的民主黨籍州長，但開票卻意外呈現拉鋸，目前更些微落後共和黨候選人西塔瑞利（Jack Ciattarelli）。