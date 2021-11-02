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拜登承諾美國實現氣候目標 同黨參議員鬧意見橫生變數

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國民主黨參議員曼欽說：「該停止拿關鍵的基建法案作為人質，玩弄美國人民的需求的時候了。」路透
美國民主黨參議員曼欽說：「該停止拿關鍵的基建法案作為人質，玩弄美國人民的需求的時候了。」路透

美國總統拜登周一在COP26高峰會向全世界領袖強調對抗氣候變遷有多重要之際，在國內推動的相關立法，卻因同黨議員鬧意見而生變。

美國民主黨參議員曼欽周一表示，他不會承諾支持上周公布的1.75兆美元社會支出和降低溫室氣體排放的計畫，對拜登總統的國內議程無疑是一大挫折。

曼欽在記者會上說：「雖然我一直在努力尋找一條妥協的道路，但很明顯：對我在國會的很多同僚來說，妥協是不夠好的。不是全盤接受，就是全盤拒絕，除非我們同意一切，否則他們的立場似乎不會改變。」他說：「該適可而止了。現在是我們在華盛頓的民選領導人，我們所有人，該停止拿關鍵的基建法案作為人質，玩弄美國人民的需求的時候了。」

曼欽在拜登親訪國會山莊並公布1.75兆美元提案的四天後發表講話。此案將為3歲和4歲兒童提供免費學前教育，擴大老年人的家庭護理，並為投資清潔能源的公司提供稅收抵免。

此案是拜登只有先前提出的3.5兆美元目標的一半，放棄了一些進步派議員主張的優先事項，包括新的帶薪家庭休假福利和關鍵的對抗氣候變遷的條款。

曼欽認為，此法案充滿了「障眼戲法」和「預算花招」，最終花費將遠遠超過1.75兆美元的標價。

眾議院議長裴洛西回應曼欽說：「眾院、參院和白宮繼續推進「拜登的重建美好法案(Build Back Better)」。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）堅稱：「我們仍在討論和研究重要細節，並取得了良好的進展。」

但這一消息使本周通過兩項法案中任何一項的機會變得渺茫，而且裴洛西和舒默也都沒有表示法案何時能獲得通過立法所需的票數。

曼欽要求眾院立即對參院8月通過的1兆美元基礎設施法案採取行動。當時這法案獲得了19位共和黨參議員的支持。

但拜登的民主黨內的進步派人士要求，在擴大社會計劃和應對氣候變化的更大法案率先確保在參議院過關之前，不會對這項措施進行投票。

拜登 民主黨 美國

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