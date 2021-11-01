重申對台政策 美：確保台自我防衛 反對片面改變現狀

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）31日在義大利會晤中國大陸外交部長王毅，並接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，均談及台灣議題；布林肯對王毅說，反對北京片面改變現狀，他在CNN表示，美國的對台政策不變，美國對台灣有確保其能自我防衛的長期承諾，希望確保無人採取破壞台灣現狀的片面行動。

布林肯同日內在不同場合發表對台灣議題的看法。

美國總統拜登21日晚間在CNN節目上，回答「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」的問題時說，「對，我們有此承諾」；外界質疑這是美國打破戰略模糊，走向戰略清晰的宣示；白宮隨後回應表示，拜登並未宣布任何政策改變，美國的政策也沒有改變。

布林肯在CNN訪問時，被問到「美國是否直接向台灣政府承諾，若台灣遭遇攻擊時，美國將施以援手」，布林肯說，美國對台政策不變，拜登堅定支持基於台灣關係法的長期承諾，確保台灣能自我防衛，確保無人採取破壞台灣現狀的片面行動。

「沒有改變」，布林肯說，美國依然堅定致力於台灣關係法的責任，包括確保台灣有能力抵禦任何侵略。

布林肯並未否認或推翻拜登的捍衛台灣說，他表示，無論是當年的參議員拜登或現任美國總統拜登，都明確表示美國會採取所有必要行動確保台灣能夠自我防衛。