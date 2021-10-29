快訊

直播／今天本土+0、無死亡！另增5例境外移入個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍進展「驚人」 美參聯副主席批官僚扯自己人後腿

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國參謀首長聯席會議副主席海頓上將28日警告，官僚主義惰性與害怕失敗正阻撓五角大廈的創新。資料畫面。路透
美國參謀首長聯席會議副主席海頓上將28日警告，官僚主義惰性與害怕失敗正阻撓五角大廈的創新。資料畫面。路透

美國參謀首長聯席會議副主席海頓上將（General John Hyten）28日出席國防作者團（Defense Writers Group）活動時警告，當中國大陸持續推出新的軍事與太空科技時，五角大廈的創新正受到官僚主義惰性與害怕失敗的阻撓。

CNN與Space News報導，海頓上將稱各界現在應該要擔心的事情是，「在過去5年或可能更長的時間裡，美國完成9次音速飛彈測試。在此同時，中國已做了數百次，個位數對上百位數不是一個好狀況」。他說，「儘管我們正取得些微的進展，國防部仍是難以置信的官僚與緩慢」。

海頓上將呼應國防部長奧斯汀把中國大陸描述為「步步進逼的威脅」，同時稱俄羅斯是最迫在眉睫的威脅，「稱中國為步步進逼的威脅是個有用的措辭，因為中國正在前進的速度驚人。要是我們不做些什麼以改變現況，他們的步伐跟軌跡將超過美俄。這會發生，所以我覺得我們必須做些什麼」。

海頓上將補充道，「這不僅是美國的事情，也是美國與我方盟邦的事情，因為這會真正改變局勢。如果只有美國，5年內就會出問題，但如果是美國與我方盟邦，我想我們能好上一陣子」。

海頓上將指出，中國大陸正在建立的極音速與核子武力僅部分跟台灣有關。更確切地說，這是「為美利堅合眾國而造的」。據報導，海頓預訂11月21日退役，白宮尚未提名繼任人選。

美國 飛彈

延伸閱讀

歇腳亭挾美國市占第二手搖飲品牌 拚明年第1季上櫃

美將領：軍武研發受制官僚 難如中國速度驚人

美國會通過安全設備法 禁向華為中興發新許可證

【即時短評】渲染美軍協訓成協防 美消費兩岸為政治內需

相關新聞

洛杉磯機場驚現槍手！數百名乘客「逃下飛機躲停機坪」

美國洛杉磯國際機場（Los Angles International Airport）當地時間28日晚間7時39分左右驚...

因川普政策骨肉分離 傳美方欲賠非法移民一人1250萬元

華爾街日報28日獨家披露，美國的拜登政府正在考慮，賠償川普政府時期被迫在美墨邊境骨肉分離的移民家庭每人約45萬美元（折合...

「真是好孩子」就醫9年她驚覺醫師竟是親生父 異母手足6人起跳

一名接受婦產科醫師長達九年定期陰道和乳房檢查的女病患，在今年4月透過蛛絲馬跡發現，為她做過無數次檢查、深獲自己和全家人信...

共軍進展「驚人」 美參聯副主席批官僚扯自己人後腿

美國參謀首長聯席會議副主席海頓上將（General John Hyten）28日出席國防作者團（Defense Writ...

拜登新推1.75兆美元支出方案 前途依舊未卜

美國總統拜登周四（28日）公布1.75兆美元的經濟與氣候變遷法案架構，聲稱是一項團結了民主黨人的方案。然而拜登最後一刻才...

路透：民主黨說客收華為100萬美元 半數未揭露

路透社報導，中國電信業巨擘華為因財務長孟晚舟遭美國起訴一案，支付知名民主黨說客東尼‧波德斯達100萬美元（約新台幣280...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。