共軍進展「驚人」 美參聯副主席批官僚扯自己人後腿

美國參謀首長聯席會議副主席海頓上將（General John Hyten）28日出席國防作者團（Defense Writers Group）活動時警告，當中國大陸持續推出新的軍事與太空科技時，五角大廈的創新正受到官僚主義惰性與害怕失敗的阻撓。

CNN與Space News報導，海頓上將稱各界現在應該要擔心的事情是，「在過去5年或可能更長的時間裡，美國完成9次音速飛彈測試。在此同時，中國已做了數百次，個位數對上百位數不是一個好狀況」。他說，「儘管我們正取得些微的進展，國防部仍是難以置信的官僚與緩慢」。

海頓上將呼應國防部長奧斯汀把中國大陸描述為「步步進逼的威脅」，同時稱俄羅斯是最迫在眉睫的威脅，「稱中國為步步進逼的威脅是個有用的措辭，因為中國正在前進的速度驚人。要是我們不做些什麼以改變現況，他們的步伐跟軌跡將超過美俄。這會發生，所以我覺得我們必須做些什麼」。

海頓上將補充道，「這不僅是美國的事情，也是美國與我方盟邦的事情，因為這會真正改變局勢。如果只有美國，5年內就會出問題，但如果是美國與我方盟邦，我想我們能好上一陣子」。

海頓上將指出，中國大陸正在建立的極音速與核子武力僅部分跟台灣有關。更確切地說，這是「為美利堅合眾國而造的」。據報導，海頓預訂11月21日退役，白宮尚未提名繼任人選。