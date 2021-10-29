因川普政策骨肉分離 傳美方欲賠非法移民一人1250萬元

華爾街日報28日獨家披露，美國的拜登政府正在考慮，賠償川普政府時期被迫在美墨邊境骨肉分離的移民家庭每人約45萬美元（折合約1250萬台幣），據悉合計潛在支出可能達10億美元或以上。

川普政府曾針對非法越境移民頒布「零容忍」政策，卻因拆散一家老小而引發爭議。據報導，數個政府機構現正努力解決自稱美方讓他們遭受持久心理創傷的雙親與孩子所委託提出的訴訟。

知情人士透露，聯邦司法部、國土安全部和衛生及公共服務部正在斟酌可能達到接近一家1百萬美元的款項，但最終數字可能有變。

據指出，大多數自墨西哥非法越過邊境以尋求美國庇護的家庭含有一名家長與一名孩子。同時，許多家庭取決於他們的狀況，可能會拿到較小筆的錢。

在一樁相關訴訟代理移民家庭的美國公民自由聯盟（ACLU）引用官方提供數據，辨認出約5500名孩童在川普執政期間於邊境跟父母分離。但知情人士透露，符合潛在和解條件的家庭數字預計會更少，政府官員則不確定多少家庭會站出來。

據悉，移民家庭目前已提出約940件索賠案和尋求一系列款項，平均每戶請求約340萬美元。