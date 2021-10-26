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衛生意識薄弱？拜登摀嘴咳嗽後竟熱情與眾人握手擁抱
「今日俄羅斯」（RT）10月25日報道導，美國總統拜登（Joe Biden）當天到新澤西州就基建計劃發表演講。現場影片顯示，演講結束後，拜登用手摀着嘴咳嗽。拜登隨後走下講台，不僅與眾人熱情握手，還與一些人擁抱。直到最後，拜登才戴上口罩。
美國霍士新聞報導，拜登咳嗽時摀嘴及與他人握手時用的是同一隻手。此外，報道還提到，拜登發表講話期間及演講結束後，都沒有佩戴口罩。
Biden and his handCOUGHS:— RT (@RT_com) October 25, 2021
After his speech in New Jersey, Biden coughed covering his mouth with his hand. Then he warmly greeted the audience with handshakes and friendly hugs.
And only then did he put on his facemask.
Somebody give the man pandemic safety guidelines! pic.twitter.com/YIH0u5pNSk
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文章授權轉載自《香港01》
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