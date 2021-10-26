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衛生意識薄弱？拜登摀嘴咳嗽後竟熱情與眾人握手擁抱

香港0 / 撰文： 王晶晶
拜登隨後走下講台，不僅與眾人熱情握手，還與一些人擁抱。 美聯社
拜登隨後走下講台，不僅與眾人熱情握手，還與一些人擁抱。 美聯社

「今日俄羅斯」（RT）10月25日報道導，美國總統拜登（Joe Biden）當天到新澤西州就基建計劃發表演講。現場影片顯示，演講結束後，拜登用手摀着嘴咳嗽。拜登隨後走下講台，不僅與眾人熱情握手，還與一些人擁抱。直到最後，拜登才戴上口罩。

美國霍士新聞報導，拜登咳嗽時摀嘴及與他人握手時用的是同一隻手。此外，報道還提到，拜登發表講話期間及演講結束後，都沒有佩戴口罩。

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文章授權轉載自《香港01》

拜登 咳嗽

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