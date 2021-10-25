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美國麥當勞員工曝「這個品項」最滯銷：從沒看過客人點

聯合新聞網 / 綜合報導
美國麥當勞員工公布最滯銷品項。圖／取自：美聯社
美國麥當勞員工公布最滯銷品項。圖／取自：美聯社

美國俄亥俄州一家麥當勞分店區域主管帕圖拉（Stephen Patula）15日透露該店最滯銷的品項。他提到：「自從家人7月買下幾間麥當勞加盟連鎖店後，還沒看過任何一人點『熱紅茶』。」

帕圖拉說因為從沒看過客人買熱紅茶，自己1個月前才知道他們有「熱紅茶」這個品項。然而史蒂芬提到，「冰紅茶」意外是暢銷品項。

幾名自稱是麥當勞員工的網友也贊同帕圖拉，紛紛表示：「之前遇到客人點熱紅茶，我一度不知道供應熱紅茶的機器在哪裡，甚至很驚訝麥當勞居然販售熱紅茶這個品項」、「前幾天有客人跟我們點熱紅茶。但沒人知道怎麼使用機器，後來不得不請主管來幫我們。」

另一名網友指出：「老實說，在我使用Uber Eats之前，完全不知道麥當勞賣『茶』。」

「熱紅茶」不只在美國麥當勞不受歡迎，在別家連鎖店也有相似的命運。一名在溫娣漢堡工作的員工自己任職4年期間只賣過2次熱紅茶。但有網友認為若在愛喝茶的國家好比英國，熱紅茶就會是熱門選項。

麥當勞 Uber

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