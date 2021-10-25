裴洛西：民主黨幾乎對支出法案達成共識 掃除表決障礙

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）24日表示，民主黨內部幾乎已對社會支出法案達成協議，支出規模為總統拜登優先施政事項的縮減版，預料未來一周同另一項基建法案交付表決。

裴洛西接受CNN電視專訪時說：「我認為，我們差不多已經完成了。」總統拜登同日在家中舉行早餐會，接待同黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）和參議員曼欽，曼欽對支出法案的部分內容持反對意見。

路透引述消息人士報導，由於一些複雜的問題有待解決，這場早餐會可能不會提到支出法案總額。

白宮在早餐會後發布聲明，表示拜登、舒默及曼欽展開一場頗具收穫的討論，且持續取得進展，但未詳細說明。

民主黨人士持續努力對規模2兆美元或更低的預算框架達成協議，以便眾議院本周推進1兆美元基建方案，並為拜登提出的「重建美好未來」計畫鋪路。

民主黨內部對這項法案看法分歧，可能打亂拜登在社會支出和氣候變化的議程，或使拜登陷入尷尬的處境，拜登預計31日前往格拉斯哥參加全球氣候峰會開幕儀式。

裴洛西說，舒默和曼欽將開會敲定一些具體細節，「我樂觀地認為，我們能做到這一點」。有人問裴洛西，這兩項議案是否將在本周交付表決，她回答說：「正是如此。」

兩位熟悉討論情況的人士透露，白宮正爭取曼欽支持規模約2兆美元的支出方案，總額高於曼欽提出的1.5兆美元。