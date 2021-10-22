黑名單？美仍核可供貨華為、中芯上千億美元產品技術

美國眾議院外交委員會周四（21日）披露的一份文件顯示，儘管美國政府已將中國大陸電信巨人華為和晶片龍頭中芯國際列入限制貿易的黑名單，供應給這兩家公司產品的廠商從去年11月到今年4月仍獲得美國商務部許可，出售價值超過1,000億美元的產品和技術給華為和中芯。

這份文件指出，美國商務部在前述期間，發給供應商可向華為出貨的許可證有113張，總價值610億美元；發給可供貨中芯國際的許可證有188張，總價值420億美元。合計核准了301件申請，總金額1,030億美元。

路透說，根據文件分析的數據，這期間供貨中芯的許可證申請過關比率高達90%，供貨華為的核可比率也有69%。這些數字可能激怒華府對中國大陸立場鷹派人士，因為他們一直致力於阻止中國大陸獲得美國的先進技術。

眾院外交委員會周四表決同意該會共和黨資深議員Michael McCaul公布這些資料，McCaul是在今年5月就由商務部獲得這些數據。

彭博報導，McCaul新聞稿中表示，他發布這些資訊是為了公開透明，他還認為商務部核發這麼多許可，加上最近有關中國大陸超高音速導彈的媒體報導，代表美國政府在出口管制方面應該更加透明、更加嚴格執行。

McCaul說：「出口管制是限制向我們的對手轉移技術和商品的基礎。最近有關中國超高音速武器可能有美國技術支持的報導，是個令人恐懼的警報。」

國會這份文件發布同時附上了商務部工業安全局（BIS）的聲明。BIS強調，核發供貨華為和中芯出口許可證的事實本身，不足以得出該局許可政策有效與否的正確結論，片面解讀可能將許可證申請程序政治化，並歪曲了商務部、國防部、能源部和國務院維護國家安全的決心。

路透今年稍早曾經報導，下令把華為打入黑名單的川普政府，在將華為列進黑名單之後，執政期間實際上核准了價值870億美元的出貨許可，讓供應商得以繼續供貨給華為。