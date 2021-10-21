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青年收容受虐 女星現身說法籲改善

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「希望自己年輕時遭虐的經驗不要再重演！」美國女星希爾頓20日談到自己青少年時期遭到虐待的經歷，呼籲政府立法，將收容問題層級從州提升到國家，改善美國流浪青年收容遭虐的問題。她也談到自己因受暴曾罹患創傷後症候群，至今都無法好好睡一覺；美國目前約有12萬名兒童住在收容所，恐持續遭收容機構虐待。

難擺脫兒時陰影

根據《英國廣播公司》報導，希爾頓20日在國會山莊門外召開記者會，希望拜登與國會能夠支持她有關改善青少年收容受虐的「可信任聚集照護法」提案，讓美國的收容中心能獲得國家預算，增加照護品質、並由國家層級進行監督，以改善不良照護與過當管教的問題。

她提到，過去因為搬家到紐約時，不適應新環境而常常逃學，後來父母把她送到青少年精神病院的強化治療中心，直到今天，她依然會夢到自己被帶走到學校的場景：她在房間中熟睡，突然兩個陌生人進來把她抓起，強行把她帶走；在學校裏，她忍受長達11個月的各種身心虐待，被要求強行服用各種藥物。

減少走偏青年

「雖然我父母說是為我好，但對我來說至今仍是噩夢一場。」希爾頓說，這不會只是她個人的經驗。《海灣報》提到，美國目前仍有12萬名兒童居住在類似的機構，甚至恐有遭忽略的黑數，青少年遭虐致死的新聞每年都層出不窮。民主黨眾議員希夫也為她站台，希望透過國家介入，減少更多青年因受虐而走偏。

希爾頓是美國知名女演員，出身豪門的她過去的公眾形象並不佳，常上美國八卦雜誌，甚至還多次因為酒駕、無照駕駛等罪名入獄；不過今年初她的紀錄片《這是希爾頓》上映，揭露很多有關她私底不為人知的面向，例如雖然是知名名媛，但小時候她的夢想是當一名獸醫。

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美國 希爾頓

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