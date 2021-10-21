「我回來了！」川普成立新社群媒體公司 重出江湖

美國前總統川普周三（20日）宣布，他將創辦新的社群媒體公司「Truth Social」，預定明年第1季開始營運，並且經由與一家名為「數位世界收購公司」的公司合併後，成為上市公司。彭博資訊說，川普將可以此重新在社群媒體露臉。

川普在推特（Twitter）和臉書（Facebook）上的帳號被進用，原因是牽涉到今年元月6日的暴民攻進國會事件。推特永久禁止川普，臉書則是在今年稍早宣布川普至少暫時禁止在其旗下各網路平台上活動兩年，2023年時若評估對公共安全所構成的風險減退，才考慮解禁。

以川普開設新社群媒體公司的規劃進度，他在網路社群重出江湖的時間，可望在明年美國的期中選舉之前。

彭博資訊指出，川普一直都在尋求重新與其支持者連結、募款、搶新聞曝光的能力，這些都因為他無法運用主流的社群媒體而喪失。特別是推特，在他擔任總統期間，幾乎凡事靠推特來進行：辱駡敵人用推特，重大政策宣布也用推特。

沒有社群媒體可用之後，川普發新聞的頻率大降，過去在推特上，他一天可以發布好幾次新聞。