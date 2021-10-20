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美前國務卿龐培歐斥拜登 在台灣、大陸政策上軟弱

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
美國前國務卿龐培歐批評拜登，在台灣、大陸政策上軟弱。（法新社）
美國前國務卿龐培歐批評拜登，在台灣、大陸政策上軟弱。（法新社）

曾在美國前總統川普政府擔任國務卿的龐培歐，19日晚間接受福斯新聞台專訪時，批評總統拜登政府在台灣、中國大陸、阿富汗與伊朗等政策上，顯露出美國對敵「軟弱」。

龐培歐說，川普政府非常清楚表明支持台灣，而且願意幫助台灣人民抵抗北京當局，讓北京清楚知道對台動武代價太大，對北京「完全不能接受」，但拜登政府並沒這樣做。

最近金融時報報導，大陸8月試射極音速飛彈，顯示大陸相關技術先進程度遠超乎美國想像，讓美國「驚訝」。美國政府未直接證實這則報導，只說美國「歡迎激烈競爭」。

龐培歐說，這不是回應中國的方式，「他們說歡迎激烈競爭，對中國這樣說真的很奇怪。中國不是競爭者，而是敵人，表明了想讓全世界變成跟中國一樣的馬列主義世界」。

龐培歐說：「這些都是美國顯露出軟弱的例子，當美國這麼做時，敵人就會不顧一切讓我們陷入險境並徹底擊敗我們。」

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