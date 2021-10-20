美衛生部助理部長萊文掛階 成為第一位跨性別四星將領

美國衛生部助理部長萊文（Dr Rachel Levine）19日宣誓兼任美國公共衛生服務軍官團（US Public Health Service Commissioned Corps, USPHS）司令，成為美國史上第一位跨性別四星將官。

萊文畢業自哈佛大學與杜蘭大學醫學院（Tulane University School of Medicine），曾是執業兒科醫師、賓州總醫師（Pennsylvania's physician general）與賓州衛生部長，2月獲拜登總統提名為聯邦衛生部助理部長，成為美國最高層級的公開跨性別官員。

萊文博士在宣誓就職致詞形容，這是一個「重大」與「歷史性」場合，並向在她之前的其他LGBTQ人士致敬，「隨著我們打造出一個多元與更兼容並蓄的未來，願今日此一任命成為還有更多人事案的首例」。

美國公共衛生服務軍官團是美國制服部隊八軍種之一，編制約6000名制服軍官，任務是應對新冠疫情大流行及自然災害等衛生危機。