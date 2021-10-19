疑中國相關駭客組織入侵電信商 竊取通聯紀錄
美國資安公司CrowdStrike19日表示，一個疑似與中國有關聯的駭客組織入侵世界各地行動電話網路，利用專門工具，自電信營運商處竊取通聯紀錄和簡訊內容。
CrowdStrike公司表示，這個被稱為LightBasin的駭客組織至少從2016年就開始行動，該組織近日被發現使用迄今為止最複雜工具之一。
長期以來，電信公司一直是各國攻擊的首要目標，中國、俄羅斯、伊朗等國都曾發動或企圖發動攻擊。美國也試圖取得通聯紀錄，這些紀錄可顯示哪些號碼曾經相互通話、通話頻率和通話時間。
CrowdStrike情報部副總裁麥爾斯（Adam Meyers）指出，該公司負責因應多個國家或地區發生的事件，因此收集到上述資訊，但他拒絕透露是哪些哪些國家或地區。該公司19日也公布技術細節，以利其他公司檢查是否發生類似攻擊。
麥爾斯說，那個駭客組織使用的程式可以在不引人注意的狀況下取得特定資料，「我從未見過專業程度這麼高的工具」。
麥爾斯說，他的團隊並未指控中國政府指示駭客組織發動攻擊，但這些攻擊確實與中國有關，包括以漢語拼音為基礎的編碼技術，以及類似北京過往攻擊所使用的技術。
中國駐美國大使館並未回應路透的相關詢問。
美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局（U.S.Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）則回應稱，他們已知悉CrowdStrike的報告內容，並將繼續與美國電信公司密切合作。
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