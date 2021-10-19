快訊

旅客新規定 松機等5機場飛離島免篩檢明起上路

已造冊又預約！台中萬名長者搶第二劑莫德納 市府回應

疑中國相關駭客組織入侵電信商 竊取通聯紀錄

中央社 / 舊金山19日綜合外電報導
駭客示意圖。圖／ingimage
駭客示意圖。圖／ingimage

美國資安公司CrowdStrike19日表示，一個疑似與中國有關聯的駭客組織入侵世界各地行動電話網路，利用專門工具，自電信營運商處竊取通聯紀錄和簡訊內容。

CrowdStrike公司表示，這個被稱為LightBasin的駭客組織至少從2016年就開始行動，該組織近日被發現使用迄今為止最複雜工具之一。

長期以來，電信公司一直是各國攻擊的首要目標，中國、俄羅斯、伊朗等國都曾發動或企圖發動攻擊。美國也試圖取得通聯紀錄，這些紀錄可顯示哪些號碼曾經相互通話、通話頻率和通話時間。

CrowdStrike情報部副總裁麥爾斯（Adam Meyers）指出，該公司負責因應多個國家或地區發生的事件，因此收集到上述資訊，但他拒絕透露是哪些哪些國家或地區。該公司19日也公布技術細節，以利其他公司檢查是否發生類似攻擊。

麥爾斯說，那個駭客組織使用的程式可以在不引人注意的狀況下取得特定資料，「我從未見過專業程度這麼高的工具」。

麥爾斯說，他的團隊並未指控中國政府指示駭客組織發動攻擊，但這些攻擊確實與中國有關，包括以漢語拼音為基礎的編碼技術，以及類似北京過往攻擊所使用的技術。

中國駐美國大使館並未回應路透的相關詢問。

美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局（U.S.Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）則回應稱，他們已知悉CrowdStrike的報告內容，並將繼續與美國電信公司密切合作。

美國 駭客

延伸閱讀

「網路服務帳號」成黑市熱賣第一名 最低30元就能買到

駭客組織Desorden強勁攻擊 宏碁一周內兩度遭駭

宏碁證實 台灣系統遭駭客攻擊

宏碁證實不到一周二度遭駭 強調在台客戶資料未外洩

相關新聞

要求禁止反墮胎法 美司法部將德州告上最高法院

美國司法部向華盛頓最高法院提交緊急訴訟，要求禁止德克薩斯州繼續實施其史上最嚴反墮胎法。該法今年9月1日起生效...

NBC：遭控詐騙誹謗煽動暴力 川普至少10件民事訴訟

國家廣播公司(NBC)報導，前總統川普遭控詐騙、誹謗、煽動暴力等官司，目前面臨至少10件民事訴訟。其中一起川普保鑣201...

美首位非裔國務卿鮑爾 84歲染新冠逝

美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）十八日因新冠肺炎併發症去世，享壽八十四歲。他是美國歷來第一位非裔參謀首長聯席...

疑中國相關駭客組織入侵電信商 竊取通聯紀錄

美國資安公司CrowdStrike19日表示，一個疑似與中國有關聯的駭客組織入侵世界各地行動電話網路，利用專門工具，自電...

坦承與神學士和談難竟全功 美國阿富汗特使請辭

美國的阿富汗問題特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）花了數個月時間在旅館大廳中折衝樽俎，談判協助美軍撤離，但...

跨越族裔障礙 鮑爾一度有望問鼎白宮

一生服務四位總統、長任兩黨顧問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。