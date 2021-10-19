要求禁止反墮胎法 美司法部將德州告上最高法院

美國司法部向華盛頓最高法院提交緊急訴訟，要求禁止德克薩斯州繼續實施其史上最嚴反墮胎法。該法今年9月1日起生效。在向最高法院提交的緊急訴訟中，司法部稱，禁止懷孕六周以上的女性墮胎的有爭議法律「明顯違憲」，憲法法官應阻止該法及其實施。

司法部在訴訟中指出，德州墮胎法違反了最高法院此前的相關裁決，不僅在胎兒遠未形成生命之前，而且事實上在許多女性知道有身孕之前，就禁止墮胎。司法部稱，最高法院1970年代關於當事女性有權決定是否墮胎的一項原則性裁定也被規避，因此，現在的問題是：在最高法院審理美國國家訴狀之時，德州是否仍可以繼續無視最高法院的這一裁定。

由此，圍繞9月初起生效的俗稱《心跳法》（或曰《六周墮胎法》）的法律糾紛進入下一輪。不到兩周前，一聯邦法官批准了拜登總統政府的一項緊急申請，下令暫停實施《心跳法》。然而，兩天後，第五巡回上訴法院又推翻了這一禁令，從而使該法在得克薩斯這個美國南部保守主義傳統濃厚的州恢復生效。

美國這一最嚴格墮胎法禁止從可確定胎兒心跳的時間點，即約從受孕第六周起墮胎。事實上，此時許多女性根本就不知自己已有身孕。該法亦不考慮性侵或亂倫等非正常致孕因素，未設任何例外規定。

鼓勵「告密」

引起公憤的還有：該法規定，執行新規的不應是德州當局，而應是個人。鼓勵公民舉報涉嫌協助懷孕六周女性墮胎者。如此，除墮胎診所及其員工外，這也可能影響到將孕婦帶到診所的親屬或出租車司機。若罪名成立，舉報人可獲1萬美元獎勵，且由被告方支付。

爭議不斷

在前總統特朗普任期內，經由對新法官的任命，最高法院保守色彩更濃。因此，許多人擔心，該法院1973年作出的俗稱「羅訴韋德（Roe versus Wade）」裁決有可能被推翻。該裁決強調了女性的墮胎自主權利。

墮胎權爭議困擾美國司法界和社會數十年。本月初，該國所有50州、 600多個城市再度出現反對德克薩斯州墮胎法的大規模抗議浪潮。示威活動由近200個組織發起。

（德新社，法新社）

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