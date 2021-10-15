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白宮：對台承諾堅若磐石 持續協助台灣自我防衛

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人莎奇。 美聯社
白宮發言人莎奇。 美聯社

共機本月密集侵擾台灣防空識別區，施加軍事壓力，且中國大陸國家主席習近平在演說重申「統一」意圖；白宮發言人莎奇（Jen Psaki）14日表示，美國對台承諾堅若磐石，這有助維護台海和區域的和平穩定，美國會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

莎奇表示，美國對台政策以及防禦關係均受台灣關係法指導，美國將持續信守相關承諾，持續支持台灣自我防衛，持續反對任何片面改變現狀的作為。

莎奇說，美國支持台灣及與台灣的防禦關係，持續與台灣當前面臨的中共威脅保持一致。

被問到美國是否在台灣遭遇攻擊時，出兵防衛台灣，莎奇重申美國對台政策，並表示，無權評論特定行動、接觸或訓練，但她要強調對台灣的支持以及與台灣的防禦關係依然保持一致。

美國 習近平

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