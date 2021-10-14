快訊

陸國慶派25架共機擾台 邱太三爆：美派軍機潛入「中共渾然未知」

慶祝海軍246歲生日 美國議員錯用中國產軍艦照片

德國之聲 / 德國之聲
美國國會共和黨籍參議員里施（Jim Risch，中立者）。圖／擷自推特@SenatorRisch
美國國會共和黨籍參議員里施（Jim Risch，中立者）。圖／擷自推特@SenatorRisch

美國國會共和黨籍參議員裡施(Jim Risch)10月13日發布推特，慶祝美國海軍246歲生日。他在推文中說，「246年來，美國海軍承載著保護美國抵御外國威脅的使命，讓我們能安坐家園」。

不過，他配發的背景圖片，卻被網友懷疑是一艘中國產軍艦。美國政治雜志POLITICO的防務新聞編輯布朗（Dave Brown）就在推特上表示，參議員裡施的背景配圖沒有使用美國軍艦，而是似乎用了一艘泰國皇家海軍「北大年」級近海巡邏艦，「這意味著是由中國制造的」。

根據公開資料，泰國皇家海軍的兩艘「北大年」級近海巡邏艦均由上海滬東造船廠生產，分別在2005、2006年下水。除此之外，泰國皇家海軍還有多艘護衛艦、兩棲登陸艦、潛艇由中國的軍工企業制造。

在被指出錯誤後，參議員裡施已經刪除了原推特。

防務新聞編輯布朗隨後還轉發了多條美國其他公眾人物或者機構發布的慶祝美國海軍生日的推特，指出許多背景配圖都錯得離譜，包括荷屬加勒比海岸警衛隊巡邏艇、俄羅斯海軍基洛夫級巡洋艦，還有一張合成圖片則展示了一艘德國空軍「台風」戰機從美國海軍「老布什號」航母上起飛的場面，其中航母的圖像還進行了鏡像翻轉。

中國空軍也曾有相似「烏龍」

在布朗的推特下，不少用戶評論指出，每年美國海軍生日時，總會有許多國會議員誤用外國軍艦照片，前些年還出現過前蘇聯海軍艦艇、舊日本帝國海軍艦艇的畫面。

1775年10月13日，北美大陸會議決定建立一支主要由私掠船隊組成的小規模海上武裝力量，希望以此來騷擾北美海岸的英國商船、抵御英國海軍。盡管在美國獨立戰爭結束後，大陸會議出於成本考慮取消了這支艦隊，美國海軍後來還是將1775年10月13日視為生日。

值得一提的是，宣傳本國軍隊誤用外軍照片並非美國政界的「專利」。中國軍隊的官方宣傳部門也時常出現此類「烏龍」。就在去年9月，中國空軍官方「空軍在線」微博頻道發布了一則宣傳片，描繪了轟6K轟炸機空襲敵方空軍基地的畫面；但是很快就有網友發現，宣傳片使用了《拆彈部隊》、《勇闖奪命島》等好萊塢影片的剪輯畫面。後來，「空軍在線」刪除了這則宣傳影片。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

美國 海軍 軍艦

相關新聞

拜登令洛杉磯港24小時營運 搶在聖誕節前解塞港

拜登總統為了展現他可以控制高通膨，13日宣布擴大洛杉磯港口的裝卸能量，每周7天24小時全天候營運，希望盡快清理在港口積壓...

CNN民調：73%不滿意國會 參眾兩院支持率跌27%

有線電視新聞網(CNN)12日公布最新民調顯示，支持與反對拜登總統施政的民意呈現拉鋸戰，約49%的民眾不滿意其現在的施政...

拜登怎救滿意度？民調專家：只有一招可施

執政之初的「蜜月期」結束後，拜登總統近來在多項民調中支持度出現下跌，包括非洲裔、西語裔基本盤與婦女票明顯流失；民主黨民調...

美沿海岸線大設風電廠 盼2030年供電千萬戶

根據拜登政府今天公布的計畫，美國將沿東、西岸與墨西哥灣建置7座大型離岸風電廠，擬在2030年前設置30GW（百萬瓩）離岸...

美國海岸全設風電場？拜登政府公布風能發電長期策略

美國拜登政府周三宣布一項擴大離岸風能開發的計畫，幾乎涉及全美海岸線，北卡羅萊納州到加州的海岸都可能安裝渦輪機。

Theranos詐欺大審判：「惡血」之女的反英雄之辯？

「萬眾矚目的大發明家，為何變成今日的詐騙惡女？」引起世界關注的美國「惡血大審」，2021年9月在加州正式開庭。矽谷新創公司 Theranos 曾在21世紀初以「高科技血液檢驗技術」驚豔全球，公司創辦人伊莉莎白・霍姆斯（Elizabeth Holmes）聲稱，透過新開發的醫療儀器，只需幾滴血就能檢測出包括癌症在內200多種疾病。但這場「血檢神話」卻在2015年被爆出是一場新創大騙局，包括美國前國防部長「瘋狗」馬提斯、媒體大亨梅鐸、前國務卿季辛吉等政商名流，都捲入了這場惡血風暴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。