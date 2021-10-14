慶祝海軍246歲生日 美國議員錯用中國產軍艦照片

美國國會共和黨籍參議員裡施(Jim Risch)10月13日發布推特，慶祝美國海軍246歲生日。他在推文中說，「246年來，美國海軍承載著保護美國抵御外國威脅的使命，讓我們能安坐家園」。

不過，他配發的背景圖片，卻被網友懷疑是一艘中國產軍艦。美國政治雜志POLITICO的防務新聞編輯布朗（Dave Brown）就在推特上表示，參議員裡施的背景配圖沒有使用美國軍艦，而是似乎用了一艘泰國皇家海軍「北大年」級近海巡邏艦，「這意味著是由中國制造的」。

根據公開資料，泰國皇家海軍的兩艘「北大年」級近海巡邏艦均由上海滬東造船廠生產，分別在2005、2006年下水。除此之外，泰國皇家海軍還有多艘護衛艦、兩棲登陸艦、潛艇由中國的軍工企業制造。

在被指出錯誤後，參議員裡施已經刪除了原推特。

防務新聞編輯布朗隨後還轉發了多條美國其他公眾人物或者機構發布的慶祝美國海軍生日的推特，指出許多背景配圖都錯得離譜，包括荷屬加勒比海岸警衛隊巡邏艇、俄羅斯海軍基洛夫級巡洋艦，還有一張合成圖片則展示了一艘德國空軍「台風」戰機從美國海軍「老布什號」航母上起飛的場面，其中航母的圖像還進行了鏡像翻轉。

中國空軍也曾有相似「烏龍」

在布朗的推特下，不少用戶評論指出，每年美國海軍生日時，總會有許多國會議員誤用外國軍艦照片，前些年還出現過前蘇聯海軍艦艇、舊日本帝國海軍艦艇的畫面。

1775年10月13日，北美大陸會議決定建立一支主要由私掠船隊組成的小規模海上武裝力量，希望以此來騷擾北美海岸的英國商船、抵御英國海軍。盡管在美國獨立戰爭結束後，大陸會議出於成本考慮取消了這支艦隊，美國海軍後來還是將1775年10月13日視為生日。

值得一提的是，宣傳本國軍隊誤用外軍照片並非美國政界的「專利」。中國軍隊的官方宣傳部門也時常出現此類「烏龍」。就在去年9月，中國空軍官方「空軍在線」微博頻道發布了一則宣傳片，描繪了轟6K轟炸機空襲敵方空軍基地的畫面；但是很快就有網友發現，宣傳片使用了《拆彈部隊》、《勇闖奪命島》等好萊塢影片的剪輯畫面。後來，「空軍在線」刪除了這則宣傳影片。

Not a U.S. ship. Appears to be a Pattani-class offshore patrol vessel belonging to the Royal Thai Navy, which means it was built by China pic.twitter.com/YVmq0scQmf — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2021

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