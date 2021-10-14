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史提格里茲：Fed主席鮑爾尚未認真看待氣候風險

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲表示，Fed主席鮑爾在處理氣候變遷造成的金融風險上，做得還不夠。 美聯社
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲表示，Fed主席鮑爾在處理氣候變遷造成的金融風險上，做得還不夠。 美聯社

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示，美國聯準會Fed）主席鮑爾在處理氣候變遷造成的金融體系風險問題，做得還不夠。

這位哥倫比亞大學教授13日在接受彭博電視訪問時表示：「氣候風險就是金融風險。Fed主席尚未將氣候變遷對我們金融體系及銀行體系構成的真正風險納入考慮範圍 。」

鮑爾的Fed主席任期到明年2月，雖然他在貨幣政策和新冠肺炎疫情的處理上獲得共和黨和許多民主黨議員的廣泛支持，但左派批評者抨擊他將聯準會的注意力轉向氣候的動作太過緩慢 。相較之下，歐洲央行（ECB）已在推動讓銀行了解和管理環境威脅，並將對氣候變遷的考慮納入貨幣政策操作當中。

史提格里茲說：「全世界所有國家都已認知到這件事，但美國似乎還未了解。」

他也為國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃護航，後者近來被指控在擔任世界銀行總裁期間向下屬施壓，以提高中國大陸在經商環境報告的排名。

史提格里茲說：「她是在維護資料完整性（data integrity）。她所說的意思是，『我們不會玩弄方法論』。」IMF董事會本周稍早已公開聲明，會「充分信任」喬治艾娃。

氣候變遷 Fed 聯準會

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