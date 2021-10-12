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美高中槍擊案兇嫌保釋後與親友歡慶出獄 同學還躺在加護病房

聯合新聞網 / 綜合報導
家人認為少年因為開好車穿名貴衣物遭霸凌。圖／取自dailymail
家人認為少年因為開好車穿名貴衣物遭霸凌。圖／取自dailymail

美國德州18歲高中生辛普金斯（Timothy George Simpkins）6日持槍射擊1名教師和2名學生後落網，但他的親友7日下午支付了保釋金75000美元（約合新台幣210萬元）即將他保釋出獄，數小時後親友還在家慶祝他歸來。

辛普金斯的親戚在社交平台分享一段辛普金斯獲釋返家的畫面，他在影片中站在廚房裡抱著一個嬰兒，一邊和親友聊天，親戚寫著：「他這麼快就回家了（笑臉符號），此刻心情大好。」

辛普金斯的家人6日晚間公開為他辯護，稱他是個可愛的男孩，因為被欺負才暴怒開槍。家人還說辛普金斯可能是因為駕駛價值35000美元（約合新台幣98萬元）的好車、穿名貴衣物如160美元（約合新台幣4500元）的運動鞋遭霸凌

辛普金斯的表姊也在社群平台寫道：「我的小表弟被欺負了。他不是壞孩子。」她提到辛普金斯的母親曾和校方反應霸凌事件，但校方沒採取任何行動。

辛普金斯6日與15歲男學生打架後心生怨氣，便從背包裡掏出1把槍，朝該名男學生開槍7次，再朝1名勸架的男性英文老師背部射擊，過程中1名女學生受到擦傷，還有1名懷孕老師在混亂中絆倒時受傷。目前15歲學生傷勢嚴重，仍在加護病房救治中。

目前尚不清楚辛普金斯只被指控嚴重毆打罪、而非謀殺未遂等嚴重罪名的原因，也不知道辛普金斯槍枝的來源。辛普金斯就讀的學校不像其他高中設置金屬探測器。

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