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質疑「台灣協議」有暗盤 共和黨議員要求舉行聽證會
美國總統拜登5日表示，他和中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」，引發軒然大波，白宮與國務院連日澄清對台政策不變，不過，共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）7日致函參議院外交委員會主席，要求就美國對中國共產黨戰略及對台政策，分別舉行機密和公開聽證會，邀請拜登政府官員說明。
魯比歐表示，不清楚拜登何時與習近平談到台灣問題，不清楚所謂台灣協議，指的是美國對台灣與中國大陸的長期政策，或美中之間存在某些關乎台灣不為人所知的協議或諒解。
魯比歐表示，本月四天內，解放軍出動近150架戰機進入台灣防空識別區，這是中國大陸軍隊實施過最大規模的侵略行動。
魯比歐和海格提（Bill Hagerty）、強生（Ron Johnson）、克魯茲（Ted Cruz）、巴拉索（John Barrasso）以及楊恩（Todd Young）共五位共和黨籍參議員，聯名致函參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）及首席議員芮胥（James Risch），要求舉行機密簡報和公開聽證會，邀請國務院與國防部官員說明美國對中國共產黨戰略，以及對台政策。
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