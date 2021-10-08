美軍派員訓練國軍至少已一年 專家說勢必引發大陸反彈

美國官員證實華爾街日報報導，已有美軍至少已有一年在台灣訓練當地部隊，協助台灣強化自我防衛能力，此一發展可能對美中關係帶來反效果。

不願具名的官員證實華爾街日報的報導，美國現役軍人派駐台灣已逾一年，其中包括特種部隊，訓練海軍陸戰隊操駕小艇。美軍過去曾派駐零星軍人來台，但未曾被公開過。

美國國防部發言人 John Supple 周四對此發布新聞稿說：「美國堅持台灣海峽在內印太地區和平、安全、穩定的利益。美國將持續支持和平解決兩岸問題，也符合雙方人民的期待和最佳利益。」

德國馬歇爾基金會亞洲計畫中心主任葛林儀（Bonnie Glaser）說：「像這種訓練目的的活動已持續多年。過去，這些活動都是關起門來做。如果被刻意公開出來，就是新聞了，勢必會引發中國反彈。」

美國國務卿布林肯周三接受彭博電視訪問，談到大陸軍機不斷進入台灣的空防識別區說：「目前所見中國的行為是挑釁且不利安定的。我們希望停止這種行為，因為總會有誤判、溝通不良的可能性，這是相當危險的。」

白宮才剛宣布，拜習將在年底前舉行線上峰會。白宮國家安全顧問蘇利文6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，會後發布這個消息。