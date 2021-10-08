快訊

「百萬難民」新移民？土耳其10年極限的族群壓力

美軍派員訓練國軍至少已一年 專家說勢必引發大陸反彈

美軍派員訓練國軍至少已一年 專家說勢必引發大陸反彈

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
海軍陸戰隊運用膠舟型的突擊艇，華爾街日報說美軍派員訓練此項目。本報資料照片
海軍陸戰隊運用膠舟型的突擊艇，華爾街日報說美軍派員訓練此項目。本報資料照片

美國官員證實華爾街日報報導，已有美軍至少已有一年在台灣訓練當地部隊，協助台灣強化自我防衛能力，此一發展可能對美中關係帶來反效果。

不願具名的官員證實華爾街日報的報導，美國現役軍人派駐台灣已逾一年，其中包括特種部隊，訓練海軍陸戰隊操駕小艇。美軍過去曾派駐零星軍人來台，但未曾被公開過。

美國國防部發言人 John Supple 周四對此發布新聞稿說：「美國堅持台灣海峽在內印太地區和平、安全、穩定的利益。美國將持續支持和平解決兩岸問題，也符合雙方人民的期待和最佳利益。」

德國馬歇爾基金會亞洲計畫中心主任葛林儀（Bonnie Glaser）說：「像這種訓練目的的活動已持續多年。過去，這些活動都是關起門來做。如果被刻意公開出來，就是新聞了，勢必會引發中國反彈。」

美國國務卿布林肯周三接受彭博電視訪問，談到大陸軍機不斷進入台灣的空防識別區說：「目前所見中國的行為是挑釁且不利安定的。我們希望停止這種行為，因為總會有誤判、溝通不良的可能性，這是相當危險的。」

白宮才剛宣布，拜習將在年底前舉行線上峰會。白宮國家安全顧問蘇利文6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，會後發布這個消息。

美國 美軍 華爾街

延伸閱讀

外交抗議告一段落 法國大使將返澳履職

睽違7個月蘇利文將會楊潔篪 討論拜習線上峰會

潛艦採購案風波未平 美國務卿將訪法「改善溝通」

布林肯賀「中國人民」十一快樂 盼尋求美中合作

相關新聞

美參院達成舉債上限協議 12月須拆解三炸彈

彭博資訊報導，美國參議院共和黨與民主黨領袖已達成協議，將調高聯邦政府舉債上限4,800億美元，足以允許財政部在12月3日...

美國中情局新設中國任務中心 專職對大陸情蒐

華盛頓郵報報導，美國中央情報局已成立一個新中心，專職蒐集中國大陸情報，並反制大陸對美國諜報行動。報導說，這顯示美國高層官...

美軍派員訓練國軍至少已一年 專家說勢必引發大陸反彈

美國官員證實華爾街日報報導，已有美軍至少已有一年在台灣訓練當地部隊，協助台灣強化自我防衛能力，此一發展可能對美中關係帶來...

美債限有解？共和黨提展延至年底

美國參院共和黨領袖麥康諾六日提議，讓舉債上限緊急展延至今年十二月，民主黨參議員表示願意接受這項提議。此一發展讓美國應可暫...

美中情局設新單位「專職對陸情蒐」 如冷戰時代對前蘇聯規格

華盛頓郵報報導，美國中央情報局已成立一個新中心，專職蒐集中國大陸情報，並反制大陸對美國諜報行動。報導說，這顯示美國高層官...

謊稱雇新冠患者到超市「到處舔」 美國男被判入獄15個月

美國德州一名男子2020年4月5日在社交媒體發布有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的不實訊息，檢方對他控以兩項聯邦罪名。他被判罪名成立後，10月4日被判處入獄15個月。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。