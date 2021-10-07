白宮完整澄清「台灣協議」：美國立場基於台灣關係法

美國總統拜登所說「中國大陸國家主席習近平也同意的台灣協議（Taiwan Agreement）」為何，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）6日向媒體完整澄清表示，拜登上次向習近平通話都強調，美國立場是根據台灣關係法，美國會恪守對台承諾。

莎奇表示，拜登跟習近平通話就是兩次，拜登上次通話時告訴習近平，美國立場是基於台灣關係法且恪守承諾，這就是拜登上次通話時對習近平強調，這也是幾乎每次的領導人層級談話都會談到的一點。

拜登5日對台灣議題表示，他和習近平都同意遵守「台灣協議」（Taiwan Agreement），習近平也不能做遵守協議以外的事。

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）參加雙橡園國慶酒會時對媒體表示，美中之間與台灣有關的協議只有三項聯合公報，他認為這是拜登所指的，此外沒有其他與台灣有關的協議。

莫健表示，美國國務院已表明對台政策不變，仍是基於「台灣關係法」、「美中三公報」與「六項保證」的一個中國政策。