美考慮釋出戰備石油 以控制油價激漲

金融時報（FT）報導，美國總統拜登的政府面臨汽油價格飆漲引發民怨，能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）周三在FT能源轉型戰略峰會上發言，升高了釋出政府戰略石油儲備的可能性，宣稱「正討論所有可用工具」。

加油站的平均油價漲到每加侖達3.19美元，是7年來最高，白宮擔心不利於執政的民主黨明年期中選舉的選情。

格蘭霍姆說，釋出戰備石油是「列入考慮的工具」。分析師認為那樣做可以安撫油市，拉低油價。她也沒不排除實施原油出口禁令的可能性：「這是我們沒有使用過的工具，但它也是一種工具。」

美國最近一次大規模動用戰備石油，是2011年時歐巴馬政府為了抑制高漲的油價。國會也授權定期出售戰備石油，以增加政府收入。而美國國會是在2015年時取消了長達40年的原油出口禁令。

本周一，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）無視美國政府有關加速增產的呼籲，維持11月每日增產40萬桶的計畫。這項決定對白宮是一大打擊。

格蘭霍姆也說，美國正盡力解決造成歐亞天然氣價格漲翻天的供應緊張問題，包括調查俄羅斯操縱市場的指控。