美：拜登與習近平線上峰會年底前登場

美國媒體Axios報導，一名美國政府資深官員表示，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平「原則上達成協議」，將在年底前舉行一場線上峰會。

美聯社引述資深官員說法表示，線上峰會的想法，源自拜登上月9日與習近平通話時表達想和習近平見面；但習近平自新冠疫情爆發後，便未曾離開中國大陸，本月底的G20峰會，和聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP-26），習近平都不會到場與會。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，雙方討論確保高層接觸與溝通管道暢通，以負責任地管控美中競爭，蘇利文也向中方提出一系列美國關切的領域，包含在人權、新疆、香港、南海與台灣的有關行動。

Axios報導，這場蘇黎世會談進行6小時，一名拜登政府資深官員表示，這場會議氣氛和3月18日的美國外交高層阿拉斯加會談大相徑庭，蘇利文和楊潔篪進行坦率且廣泛的討論，而非外交式的「談話要點」。

這名資深官員將蘇黎世會談稱為「拜登政府與中國有過最深入的對話」，並將其視為打造避免誤判基礎的重要一步。

資深官員表示，蘇利文在會中列舉多項美中合作能獲得共同利益的議題，例如氣候變遷，也關切北京在新疆與香港迫害人權，在南海實施軍事行動等議題。

被問到當下美中可合作的領域，資深官員並未舉出明確例子；資深官員轉述，蘇利文提到，美國政府處理氣候變遷時，無涉美中關係的其他議題，「但我不認為他（指楊潔篪）必然接受我們的觀點。」