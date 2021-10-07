蘇利文會楊潔篪 強調管控競爭 關切南海與台灣

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文。美聯社
白宮國家安全顧問蘇利文。美聯社

白宮6日表示，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，雙方討論確保高層接觸與溝通管道暢通，以負責任地管控美中競爭，蘇利文也向中方提出一系列美國關切的領域，包含在人權、新疆、香港、南海與台灣的有關行動。

這是蘇利文就任國安顧問以來，第二度與楊潔篪會面；多家媒體事前報導，兩人將藉此次會面磋商美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平的視訊峰會，不過，白宮會後發出的新聞摘要並未提及此事。

白宮表示，這次會談是延續拜登與習近平上月9日的通話所提，討論確保溝通管道暢通，以負責任地管控美中競爭，蘇利文說，美中能從合作應對跨國挑戰獲益，他也談到管控雙邊關係風險的方法。

此外，白宮表示，蘇利文在會中提及，美國關切中國大陸在人權、新疆、香港、南海與台灣的有關行動。

拜登今年2月10日首次與習近平通話，也在通話中提及對以下議題的根本關切，包括北京的強制性且不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內，對區域增加的獨斷行為。

蘇利文表示，美國在持續投資國力與盟友關係時，也將持續與中國大陸保持高層接觸，以確保負責任的競爭。

美國 白宮 習近平

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