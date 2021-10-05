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美聯邦貿委會再提反壟斷訴訟 臉書籲法官駁回

中央社 / 舊金山4日綜合外電報導
社群媒體龍頭臉書（Facebook）呼籲聯邦法官駁回一項反壟斷訴訟，聲稱提訴的聯邦貿易委員會主席「別有居心」，並缺乏佐證事實。圖／路透社
社群媒體龍頭臉書（Facebook）呼籲聯邦法官駁回一項反壟斷訴訟，聲稱提訴的聯邦貿易委員會主席「別有居心」，並缺乏佐證事實。圖／路透社

社群媒體龍頭臉書（Facebook）今天呼籲聯邦法官駁回一項反壟斷訴訟，聲稱提訴的聯邦貿易委員會主席「別有居心」，並缺乏佐證事實。

法新社報導，臉書在文件中表示，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）主席麗娜汗（LinaKhan）在修正此案與再次提訴的決定上投下關鍵一票，她本應迴避。

聯邦貿委會委員在重新提訴的決定中，票數為3票贊成、2票反對。

臉書要求撤銷麗娜汗的資格，聯邦貿委會拒絕。麗娜汗長期以來抨擊大咖科技業者，呼籲對這些大公司採取更積極的行動。

臉書主張說：「麗娜汗主席沒能迴避也違反正當程序，將玷污該機構的所有訴訟選擇。」

「麗娜汗主席的參與甚至更令人擔憂，因為她有關臉書的公開聲明遠遠超出國會報告的範圍，並表明麗娜汗主席對臉書『別有居心』。」

這份動議堅稱，修正後的控訴沒有提供任何事實證明，臉書在監管機關所描述的個人社交網路服務（Personal Social Networking Services）市場擁有壟斷權。

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