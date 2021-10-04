邁威爾執行長比蘇姿丰悲觀：晶片荒持續到2022年或之後

資料儲存與網路晶片業者邁威爾科技（Marvell Technology）執行長墨菲（Matt Murphy）周四參加CNBC技術執行委員會（CNBC Technology Executive Council）活動時發表看法說，阻礙汽車、電腦到電器等方方面面生產的晶片短缺問題，將延續到2022年底，還有可能更久。

墨菲說：「眼下，半導體每個終端市場的需求都在增加；我進入這個產業27年，從來沒看過這種事。如果依現況發展，每樣東西的需求都上升，這會是一段非常痛苦的時期，包括2022年全年。」

雖然好幾家晶片製造商宣布擴產計畫，但墨菲指出，供應要到2023和2024年才會改善，「所以會有痛苦時期」。邁威爾科技是無晶圓廠半導體公司，與代工廠就其設計進行合作。

這比部分晶片同業的看法要悲觀，他們預期，因新廠投產，晶片荒明年可以緩解。例如，超微（AMD）執行長蘇姿丰上周一出席在加州比佛利山舉行的Code大會時說，她預期晶片供應在2022年上半年「可能吃緊」，下半年比較不那麼嚴重。她表示，「蓋新廠可能需要18到24個月，在某些情況下甚至更久。這些投資大約一年前啟動。」

墨菲認為，最終，市場對某些要用到晶片的產品，需求會下降，短缺的問題可獲解決，而需求放緩可能來自個人電腦市場等領域，他引述的理由是美光科技下季財測低於預期。

墨菲說，晶片荒改變了一些與供應鏈有關的想法。買家更願意為了產能而提前付款，或簽署無條件支付協議（take-or-pay agreement）。