民主黨今在美眾院強行表決基建法案 拜登簽署開支法案

美國眾院議長裴洛西表示，她仍將安排對兩黨共同支持的1.2兆美元基礎建設法案在周四進行投票，儘管進步派民主黨人揚言，如果談不攏另一項數兆美元的稅收和社會支出法案，會阻止基建法案在眾院通過。

同日，參眾兩院相繼通過了可支撐聯邦政府維持運轉9周、直至12月3日為止的臨時開支法案，免於政府停擺，拜登也已簽署生效。但因遭到共和黨強烈反對，此前民主黨人放棄了將暫停債務上限納入臨時開支法案的想法。

談到基建法案，裴洛西說：「到目前為止還不錯，我們有望贏得此次投票。我甚至不想考慮其他選項。」

與之形成鮮明對比的是眾院民主黨第二號人物霍耶爾（Steny Hoyer），他被問及是否有信心推動法案過關時回答「沒有」。

拜登的施政藍圖仰賴這兩項立法：基建法案，以及對美國社會安全網的3.5兆美元投資，後者遭共和黨堅決反對，必須透過一種所謂「協調」策略的操作，在僅有民主黨投票支持的情況下於參院通過。

眾院民主黨內的進步派議員誓言，投票否決基建法案，除非先談妥大規模的稅收和支出計畫。但協商一直沒有進展，因為兩位同黨籍參議員，代表西維吉尼亞州的曼欽（Joe Manchin）和亞歷桑納州的席納瑪（Kyrsten Sinema），反對3.5兆美元金額如此龐大的支出法案。

他們倆的票很關鍵。民主黨和共和黨在參院各有50票，只有民主黨全數支持，才能靠副總統賀錦麗投下打破僵局的一票過關。

進步派議員已要求曼欽和席納瑪，直接說出他們所能支出的最高金額。曼欽周四證實，願意支持1.5兆美元的新支出，但這個金額不能滿足進步派。席納瑪的辦公室則發聲明表示，她8月就已經與白宮和參院多數黨領袖舒默溝通過她的「優先要務、擔憂和想法」，包括支出法案的金額。

儘管有部分共和黨議員支持基建法案，但共和黨領袖將該法案與反對龐大金額的稅收和支出法案掛鉤。

裴洛西說，儘管與參議院在更大規模支出法案的規模和範圍方面進行的磋商面臨一些障礙，但此案最終會得到通過。