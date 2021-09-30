擋移民或放行移民 拜登陷兩難

美國國家安全部嘗試停止前美國總統川普任內實施至今的「留在墨西哥」計畫，改以資助中美洲的方式「從根本」解決移民問題，卻遭聯邦法院阻攔；日前公共衛生局以美墨邊境 4 千餘位移民可能感染新冠肺炎為由強制驅逐，反遭批「對移民無情的冷血政府」，嚴重損害移民的基本人權，導致拜登在移民政策上兩面不是人。

留在墨西哥難廢止

富比士雜誌指出，美國國土安全部在未來數週內將發布新的備忘錄，再度嘗試廢止川普時期施行的「移民保護協議（留在墨西哥政策）」，該政策強制要求未取得美國庇護許可的境外移民必須先留在墨西哥境內、不得進入美國，今年稍早聯邦政府也曾提出此一要求，但遭到最高法院駁回。

然而，截至 8 月，美墨邊境與移民接觸的總數約為 20.8 萬人，是自 2000 年 3 月以來的最高水平，也是自川普任期過後的最高水平。聯邦政府打算繼續放行移民入境，卻遭到最高法院層層阻攔，且美墨邊境嘗試入境的移民暴力、犯罪事件頻傳，引發民眾擔憂。

根據美聯社公共事務研究中心的一項新民意調查，只有 35% 的美國人贊成拜登處理移民問題，較低於 4 月的 43% 更低，其所屬的民主黨內也只有六成對拜登目前的政策表示贊同，已成為拜登統治下的重大危機。

驅逐移民人道堪憂

但若不廢止留在墨西哥政策、繼續施行現有的移民驅逐策略，將持續造成移民的人道危機，日前美國政府透過川普時期留下來的機構公共衛生局（Title 42）、以移民可能感染新冠肺炎為由，驅逐想要入境的數千民海地人，已引起拜登在國會中的強力支持者與外部移民政策倡議者的不滿，且拜登政府顯然拒絕終止這個機構。

FWD.us 的總裁托德舒爾特說，有許多海地移民已經因此滯留在邊界長達八個月，且拜登政府所推行的移民政策與承諾正走向自相矛盾的窘境，許多家庭因為驅逐行動而分裂、破碎，「現在的政策前進方向是錯誤的！」兩黨政策中心移民和跨境政策部門的常務董事布朗則指出，目前拜登政府的如意算盤是要「控制邊境」，然後採取更廣泛的移民改革行動。

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