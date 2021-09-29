有色人種女性受欺 新冠肺炎下更嚴峻

僅10%的白人願意在職場上教導有色人種女性，僅12% 的管理職為有色人種女性擔任，她們仍然是職場上最弱勢的一群人。特別是新冠肺炎下，學校與托兒機構都關閉，許多女性不得不為了照顧孩童而離開職場。

虧待有色人種女性

《半島電視台》報導，麥肯錫公司和Lean In基金會的年度美國職場女性報告發現，經常或總是在工作中筋疲力盡的女性比例上升到 42%，比男性的比例高 7 個百分點。女性表示在職場上仍受到煎熬，有色人種女性更是如此。

LeanIn.org 的聯合創始人兼首席執行官雷切爾·托馬斯說，儘管人們更加關注種族平等與多樣性，但有色人種女性在職場的經歷並沒有顯著改善。

FlexJobs 平台的研究顯示，77% 的白人員工認為自己在工作中與有色人種建立寶貴的盟友關係，但與實際行為卻重大脫節，僅 21% 的人一直倡導為有色人種女性提供機會；只有 10% 的人在工作上指導有色人種女性。有色人種女性在升職方面也受到了虧待，只有 12%至管理職為有色人種女性擔任。

擁有「雙重身份」，公司裡唯一的女性和公司內唯一的族裔。報告發現，缺乏多樣包容的企業文化導致有色人種女性遭受歧視。因為反亞裔偏見的蔓延，四分之一的亞裔女性表示，在過去一年中受過職場負面的對待。

因疫情離開職場

《時代雜誌》說明，學校和托兒機構因為疫情而關閉時，許多母親因缺乏托兒服務而不得不離開工作照顧小孩：根據美國人口普查數據，相較2020年，近150 萬有孩子的母親離開了職場。

婦女組織多次對女性退出職場發出警告：女性勞動力減少意味著國家經濟疲軟。但數據表明，政府和企業幾乎沒有採取任何實質性措施處理，如果不改變，將有更多的女性告別職場。

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